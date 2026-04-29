Volkswagen je razkril nov majhen, le dobre štiri metre dolg električni avtomobil, ki se bo imenoval ID.polo.

Že ko smo pred tedni na Nizozemskem vozili predserijski volkswagen ID.cross, so bili gostitelji jasni. Začenja se obdobje avtomobilov, ki bodo pokazali zapuščino prvih tisoč dni novega izvršnega direktorja Thomasa Schäferja. Za razliko od prvih električnih vozil družine ID zdaj bistvo ni več v varčevanju, temveč v vrniti h klasičnim Volkswagnovim vrlinam.

Materiali v notranjosti so boljši, velik napredek je pri ergonomiji in praktičnosti (več fizičnih stikal, brez drsnikov za klimatsko napravo in podobno). ID.polo je tudi prvi novi model, ki je nastal pod vodstvom oblikovalca Andreasa Mindta. Tehnično ni povezan s klasičnim bencinsko gnanim polom, mu je pa podoben in tudi po velikosti sta primerljiva.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Velik kot klasični polo, prostoren kot golf?

Novi ID.polo bo dolg 4,05 metra, medosna razdalja bo 2,6 metra, masa vozila pa nekaj več kot 1,5 tone. Avtomobil prihaja s platforme MEB+, pogon pa ima na sprednji kolesi. Spredaj je precej podoben klasičnemu polu, zadaj pa tako prehodnim zamaskiranim pogledom na avtomobil kot tudi predserijskemu ID.cross.

Čeprav je ID.polo dolg enako kot klasični polo, ima daljšo medosno razdaljo in zato boljši izkoristek prostora. Prtljažnik so tako povečali za 25 odstotkov na 441 litrov, to pa je mogoče z zlaganjem sedežev povečati do 1.240 litrov (klasični polo do 1.125 litrov).

Spet precej bolj klasična notranjost

ID.polo, v Sloveniji pričakujemo letos jeseni, je pri digitalnem minimalizmu izrazit korak nazaj. Notranjost je sicer še vedno lična in prečiščena, toda pod osrednjim zaslonom so prava stikala in enako tudi na volanu. Konec je tudi z varčevanjem s stikali za odpiranje stranskih stekel na vratih. Sodeč po fotografijah bodo boljši tudi materiali.

Ker je prestavna ročica menjalnika postavljena ob volan, je med sprednjima sedežema ostalo le še vrtljivo stikalo za nastavitev glasnosti ozvočenja.

Zaslon za volanom ima premer 26 centimetrov (10,25 palca), osrednji pa 33 centimetrov (13 palcev). Digitalni merilniki omogočajo različne prikaze in pri Volkswagnu so poskrbeli tudi za retro videz v spomin na prvo generacijo golfa.

Bateriji kapacitete 52 ali 37 kWh

Novi ID.polo bo za Volkswagen eden najpomembnejših avtomobilov zadnjih let. Izhodiščna cena bo 25 tisoč evrov. Baterija bo na voljo s kapaciteto 52 kilovatnih ur (kWh), ob tem pa še z manjšo baterijo (kapaciteta 37 kWh) tipa LFP.

Moč motorja v ID.polu bo 85, 99 ali 155 kilovatov. Obe šibkejši različici sta vezani na manjšo baterijo, 155-kilovatni motor pa na večjo.