Japonski avtomobilski velikan Toyota kljub uspešnemu krmarjenju skozi eno najzahtevnejših obdobij v zgodovini avtomobilske industrije presenetljivo menja izvršnega direktorja. Po zgolj treh letih položaj zapušča Koji Sato, vodenje podjetja pa prevzema finančni direktor Kenta Kon, kar nakazuje večji poudarek na finančni disciplini v času naraščajočih pritiskov s strani Kitajske, trgovinskih sporov in dragih naložb v prihodnost mobilnosti.

Toyota je sporočila, da bo 1. aprila na čelo podjetja stopil Kenta Kon, dosedanji finančni direktor in dolgoletni sodelavec predsednika družbe Akio Toyoda. Zamenjal bo Koji Sato, ki je bil na položaju izvršnega direktorja tri leta – razmeroma kratko obdobje za Toyotine standarde. Sato se bo preselil na mesto podpredsednika in prevzel novo funkcijo glavnega direktorja za industrijo.

Za Toyoto bo ena ključnih novosti leta nova generacija športnega terenca RAV4. Foto: Toyota

Zamenjava kljub uspešnemu poslovanju

Menjava je presenetila analitike, saj je Toyota v zadnjih letih poslovala bistveno bolje kot večina konkurentov. Podjetje je uspelo ohraniti visoko dobičkonosnost kljub naraščajoči konkurenci kitajskih proizvajalcev, zahtevnemu prehodu na električna vozila in vse bolj zapleteni trgovinski politiki, predvsem zaradi ameriških carin. Analitiki uspeh pripisujejo predvsem Toyotini strategiji elektrifikacije, ki temelji na hibridnih pogonih, namesto na agresivnem prehodu izključno na baterijska električna vozila.

Imenovanje finančnika na vrh podjetja pomeni pomemben premik v poudarkih vodenja. Medtem ko je Akio Toyoda dolga leta izpostavljal razvoj izdelkov in čustveno privlačnost avtomobilov, nova izbira nakazuje, da Toyota vstopa v fazo, kjer bo še večji poudarek na stroških, dobičkonosnosti in obvladovanju zunanjih tveganj. Ta so se v zadnjem času okrepila predvsem zaradi ameriških carin, ki bodo Toyoto po lastnih ocenah v tekočem poslovnem letu stale okoli 8,3 milijarde evrov.

Toyota želi trdne finančne temelje

Kljub temu Toyota ostaja finančno zelo močna. Podjetje je nedavno zvišalo napoved letnega poslovnega izida za skoraj 12 odstotkov, na približno 22,3 milijarde evrov, pri čemer so k temu prispevali šibkejši jen in varčevalni ukrepi. Po objavi novice so delnice Toyote zrasle za okoli tri odstotke. Kon, ki se sam opisuje kot "finančnik, ki ima rad avtomobile", je ob prevzemu funkcije poudaril, da so trdni finančni temelji ključni pogoj za kakovosten razvoj, proizvodnjo in dolgoročne naložbe v prihodnost avtomobilizma.

Menjava na vrhu Toyote tako ne pomeni odmika od dosedanje strategije, temveč prej prehod v fazo strožje finančne discipline v času, ko se avtomobilska industrija sooča z negotovim tempom elektrifikacije, geopolitičnimi tveganji in vse večjo globalno konkurenco.