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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
14. 7. 2026,
23.39

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

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Natisni članek
Alfa Romeo alfa romeo tonale

Torek, 14. 7. 2026, 23.39

1 ura, 24 minut

Alfa Romeo

Tonale dobiva naslednika: Alfa Romeo razkriva novo oblikovno smer

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Alfa Romeo | Foto Alfa Romeo

Foto: Alfa Romeo

Alfa Romeo je objavila prvo napovedno fotografijo naslednika kompaktnega športnega terenca tonale, ki ga namerava predstaviti prihodnje leto, na trg pa bo predvidoma zapeljal v začetku leta 2028.

Fotografija razkriva del zadka z novo zasnovo svetil in bolj kupejevsko strešno linijo, kar nakazuje precej drugačno oblikovno usmeritev od zdajšnjega tonala.

Imena še ni

Novi model, katerega imena še niso razkrili, bo skupaj z novim naslednikom giuliette predstavljal osrednji del Alfine ponudbe v evropsko najpomembnejšem segmentu C. Oba avtomobila bosta temeljila na novi platformi STLA one koncerna Stellantis, ki podpira tako elektromotorje kot klasične motorje z notranjim zgorevanjem. Alfa Romeo bo tudi pri nasledniku Tonala ponudila več vrst pogonov. Poleg povsem električne različice bodo na voljo tudi bencinski hibridni in priključnohibridni pogoni, razviti iz obstoječe Stellantisove tehnologije. 

Tomale je drugi najpomembnejši model Alfe Romeo

Naslednik tonala bo za Alfo Romeo strateško pomemben model. Tonale je bil leta 2025 drugi najbolje prodajani model znamke na svetu, prehitel ga je le manjši križanec junior, ki je pomembno prispeval k 20-odstotni rasti Alfine globalne prodaje na približno 73 tisoč vozil.

Medtem prihodnost večjih modelov giulia in stelvio ostaja negotova. Njuna naslednika sta bila sprva načrtovana izključno kot električna avtomobila, vendar je Alfa Romeo razvoj zamaknila, da bo lahko ponudila tudi hibridne različice. Obstoječa giulia in stelvio bosta zato v prodaji ostala vsaj do leta 2027.

Alfa Romeo alfa romeo tonale
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