To je Mercedesov razred C: tehnično napredna in močno digitalna limuzina

Pri Mercedes-Benzu so razkrili novi električni razred C, ki je limuzinski brat že videnega športnega terenca GLC in odgovor iz Stuttgarta na nedavno predstavljeni BMW i3. Pri Mercedesu nov avtomobil označujejo za najbolj dinamični razred C do zdaj.

Pri Mercedes-Benzu so oblikovno ostali zvesti načelu, da se zdaj njihovi avtomobili na zunaj glede na pogon ne bodo razlikovali. To je bilo pomembno načelo tudi pri snovanju novega razreda C, ki prinaša kar nekaj novosti pri oblikovalskih potezah – predvsem v zadnjem delu. To je avtomobil s platforme MB.EA (enako kot GLC) in tehnično ni povezan s trenutnim razredom C s klasičnim motorjem – tega bodo le prenovili in mu za nekaj časa še podaljšali življenjsko dobo.

Postavna limuzina z zanimivim zadkom in sprva 360-kilovatnim pogonom

Avtomobil je dolg 4,8 metra, ima pa kar 2,96 metra medosne razdalje – to je skoraj deset centimetrov (9,7) več kot pri različici s klasičnim motorjem. Prostornina prtljažnika je 470 litrov, pod sprednjim prtljažnikom je še dodaten 101 liter prostora.

Ob prihodu na trg bo najprej na voljo različica C 400 4matic, ki ima dvojni elektromotor s sistemsko močjo 360 kilovatov. Kapaciteta baterije je 94 kilovatnih ur. Uradni doseg po WLTP je do 762 kilometrov.

Visoka moč polnjenja, udobje zračnega vzmetenja in povsem digitalna notranjost

Zasnova je 800-voltna, kar prinaša visoke moči polnjenja in sicer do 330 kilovatov. V desetih minutah bo mogoče teoretično pridobiti več kot 300 kilometrov dosega. Pri Mercedesu bodo ponujali inverter za uporabo avtomobila tudi na šibkejših 400-voltnih polnilnicah. Pozneje bo avtomobil na voljo tudi v različici z enojnim elektromotorjem in pogonom le na zadnji par koles. Ta bo imela uradni doseg po WLTP več kot 800 kilometrov.

Pri Mercedesu obljubljajo zelo dinamične vozne lastnosti in potovalno udobje na ravni razreda S. Novi razred C ima prilagodljivo zračno vzmetenje, štirikolesno krmiljenje, kakovostne materiale in veliko fizičnih in digitalnih storitev, ki pomagajo izboljšati izkušnjo vožnje. Kot smo že napovedali, bo v višjih paketih opreme na voljo tudi velikanski "hyperscreen" – ta je širok 99 centimetrov in povezuje celotno širino vozila. V cenejši različici bo imel razred C klasično zasnovo treh zaslonov.

