Tesla znova pospešuje: prodaja v zadnjem četrtletju presegla 480 tisoč avtomobilov

Tesla je v drugem letošnjem četrtletju dosegel močno rast prodaje in presegel tudi najbolj optimistična pričakovanja analitikov. Ameriški proizvajalec je kupcem dobavil več kot 480 tisoč električnih avtomobilov, kar je najboljši drugi kvartal v zgodovini podjetja.

Tesla je v drugem četrtletju letos kupcem dobavila 480.126 električnih avtomobilov, kar predstavlja 25-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Rezultat je občutno presegel pričakovanja analitikov z Wall Streeta, ki so v povprečju napovedovali približno 406 tisoč dobavljenih vozil. Gre za najuspešnejše drugo četrtletje v zgodovini Tesle in prvo izrazitejšo medletno rast po dveh letih padanja prodaje.

Glavnino prodaje še naprej predstavljata modela model 3 in model Y, ki sta skupaj dosegla skoraj 468 tisoč dobav. Tesla je v četrtletju izdelal 451.758 avtomobilov, kupcem pa jih je dobavil več, kot jih je proizvedel. To pomeni, da je podjetje zmanjšalo zaloge vozil, ki so se nakopičile v začetku leta, ko je proizvodnja precej presegala prodajo.

Teslinih 480 tisoč dobavljenih vozil pomeni najboljši drugi kvartal v zgodovini podjetja in hkrati drugi najboljši četrtletni rezultat nasploh. Absolutni rekord ostaja tretje četrtletje leta 2025, ko je Tesla tik pred ukinitvijo ameriške davčne olajšave za električne avtomobile kupcem dobavila 497 tisoč vozil.

Tesla izkorišča povečano povpraševanje po električnih vozilih, višje cene fosinih goriv in lastne popuste

K okrevanju prodaje je pomembno prispeval evropski trg, kjer se je povpraševanje po električnih avtomobilih povečalo zaradi višjih cen goriv, spodbud za električno mobilnost in okrevanja celotnega avtomobilskega trga. Pozitivni trend se nadaljuje tudi na Kitajskem, medtem ko prodaja v ZDA ostaja pod pritiskom po ukinitvi zveznih subvencij za nakup električnih avtomobilov. Svoje so dodale tudi prodajne akcije – primer je dva tisoč evrov popusta za osnovno različico modela 3 v Sloveniji, ki je tako upravičen do najvišje subvencije 7.200 evrov in končne cene pod mejo 28 tisoč evrov.

Tesla je nadaljevala tudi rast poslovanja na področju hranilnikov električne energije. V drugem četrtletju je namestila 13,5 gigavatne ure baterijskih hranilnikov, kar je več kot 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, čeprav je rezultat ostal nekoliko pod pričakovanji analitikov.

Kitajski BYD pri elektriki še vedno v vodstvu

Kljub odličnemu četrtletju Tesla še ni ponovno prevzela vodstva med proizvajalci električnih avtomobilov. Kitajski BYD je v drugem četrtletju prodal 557 tisoč povsem električnih vozil, vendar se je razlika med podjetjema občutno zmanjšala. Medtem ko je Teslina prodaja zrasla za četrtino, je BYD zabeležil približno osemodstotni padec prodaje baterijskih električnih vozil.