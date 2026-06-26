Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
26. 6. 2026,
6.29

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tesla proizvodnja avtomobilov električni avtomobili

Petek, 26. 6. 2026, 6.29

31 minut

Po dveh letih padca Tesla v Evropi spet zaposluje

Tesla povečuje proizvodnjo v Berlinu in zaposluje še tisoč ljudi

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tesla tovarna Berlin | Foto Reuters

Foto: Reuters

Po dveh letih padanja prodaje Tesla v Evropi znova pospešuje proizvodnjo. V nemški Gigafactory Berlin bodo zaposlili še tisoč novih delavcev, saj želijo jeseni povečati proizvodnjo modela Y na 7.500 avtomobilov na teden.

Tesla bo v svoji tovarni Gigafactory Berlin pri Grünheideju zaposlila še tisoč novih delavcev. Gre že za drugi večji val zaposlovanja v zadnjih treh mesecih, saj je podjetje aprila napovedalo prihod dodatnih tisoč zaposlenih. Cilj je povečati proizvodnjo modela Y, ki ga izdelujejo za evropski trg.

Po načrtih želi Tesla od oktobra proizvodnjo povečati na 7.500 avtomobilov na teden, kar pomeni približno 390 tisoč vozil letno. To bi bila najvišja proizvodnja v zgodovini tovarne, čeprav še vedno pod prvotno zastavljenim ciljem pol milijona avtomobilov letno. Poleg sestavljanja vozil Tesla v Nemčiji širi tudi proizvodnjo baterijskih celic, kjer namerava zaposliti še več kot 1.500 ljudi.

Povečanje proizvodnje sovpada z izboljšanjem Teslinega položaja na evropskem trgu. Po dveh letih padanja prodaje, ki je lani znašal približno 27 odstotkov, se registracije Teslinih avtomobilov v Evropi ponovno povečujejo že več mesecev zapored. Aprila so se v državah EU povečale za 67 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, junija pa naj bi se po podatkih podjetja celo več kot podvojile.

Tesla tovarna Berlin | Foto: Reuters Foto: Reuters

Tesla proizvodnja avtomobilov električni avtomobili
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.