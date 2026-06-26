Tesla povečuje proizvodnjo v Berlinu in zaposluje še tisoč ljudi

Po dveh letih padanja prodaje Tesla v Evropi znova pospešuje proizvodnjo. V nemški Gigafactory Berlin bodo zaposlili še tisoč novih delavcev, saj želijo jeseni povečati proizvodnjo modela Y na 7.500 avtomobilov na teden.

Tesla bo v svoji tovarni Gigafactory Berlin pri Grünheideju zaposlila še tisoč novih delavcev. Gre že za drugi večji val zaposlovanja v zadnjih treh mesecih, saj je podjetje aprila napovedalo prihod dodatnih tisoč zaposlenih. Cilj je povečati proizvodnjo modela Y, ki ga izdelujejo za evropski trg.

Po načrtih želi Tesla od oktobra proizvodnjo povečati na 7.500 avtomobilov na teden, kar pomeni približno 390 tisoč vozil letno. To bi bila najvišja proizvodnja v zgodovini tovarne, čeprav še vedno pod prvotno zastavljenim ciljem pol milijona avtomobilov letno. Poleg sestavljanja vozil Tesla v Nemčiji širi tudi proizvodnjo baterijskih celic, kjer namerava zaposliti še več kot 1.500 ljudi.

Povečanje proizvodnje sovpada z izboljšanjem Teslinega položaja na evropskem trgu. Po dveh letih padanja prodaje, ki je lani znašal približno 27 odstotkov, se registracije Teslinih avtomobilov v Evropi ponovno povečujejo že več mesecev zapored. Aprila so se v državah EU povečale za 67 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, junija pa naj bi se po podatkih podjetja celo več kot podvojile.

Foto: Reuters