Tesla, električni avtomobili in Kitajci: tako se spreminja slovenski avtomobilski trg

Slovenski avtomobilski trg je v prvi polovici leta zrasel za 17 odstotkov. Kupci še naprej največ posegajo po športnih terencih, hkrati pa prodajo poganjajo električni avtomobili, Tesla in vse hitrejši prodor kitajskih znamk.

Avtomobilski trgovci so v prvih šestih mesecih v Sloveniji registrirali nekaj več kot 35 tisoč novih avtomobilov, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Ta številka predstavlja bruto trg, ki vključuje tudi tako imenovane enodnevne registracije oziroma izvoz v tujino.

Glede na lansko enako obdobje je število registracij večje za 17 odstotkov. Večino prodanih oziroma registriranih vozil predstavljajo športni terenci in križanci različnih velikosti. Njihov skupni tržni delež je že 52 odstotkov, med posameznimi razredi pa ostajajo vodilni kompaktni SUV s 23-odstotnim tržnim deležem. Vsak drugi registrirani avtomobil torej ostaja SUV.

Poudarki:

V Sloveniji so v prvem polletju registrirali več kot 35 tisoč novih avtomobilov, kar je 17 odstotkov več kot lani. SUV-ji ostajajo prepričljivo najbolj priljubljeni – predstavljajo že 52 odstotkov vseh registracij. Volkswagen se približuje 15-odstotnemu tržnemu deležu, sledita Škoda in Renault. Toyota je med vodilnimi znamkami dosegla največjo rast (+26 %), predvsem zaradi novih električnih modelov. Tesla je prvič med deseterico najbolje prodajanih znamk, prodajo pa je povečala za kar 173 odstotkov Tržni delež električnih avtomobilov je zrasel z lanskih 9 na 17 odstotkov. Registracije električnih avtomobilov so se letos skoraj podvojile (+93 %). Prodaja najmanjših mestnih avtomobilov je poskočila za 164 odstotkov, predvsem zaradi novih električnih modelov. Kitajske znamke so podvojile tržni delež – z 4,7 na 8,4 odstotka slovenskega trga, nobene znamke še med prvimi 15 Med 20 najuspešnejšimi avtomobili prvič dva električna, v obeh primerih vozili Tesle

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Med znamkami se je 15-odstotnemu tržnemu deležu približal Volkswagen. Do konca junija so registrirali več kot 5.500 avtomobilov, kar je 13 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Druga ostaja Škoda, ki ima prav tako tržni delež nad desetimi odstotki, pod to mejo pa je tretjeuvrščeni Renault. V prvi peterici sta še Toyota in Ford.

Toyota je s 26-odstotno rastjo prodaje (velik del po zaslugi novih električnih modelov) naredila največji skok med vodilnimi znamkami. V prvi deseterici je prvič Tesla, ki ima 3,5 odstotni tržni delež in je letos prodajo povečala za 173 odstotkov. Večina znamk je število registracij povečala, občutnejši padec pa ima korejski dvojček Hyundai-Kia.

Iz prve deseterice so zdrsnile vse premijske znamke, BMW in Mercedes sta komaj še v prvi petnajsterici. Ta predstavlja kar 77 odstotkov trga. Med prvo trideseterico je šest kitajskih znamk, med petnajsterico za zdaj nobene. Med kitajskimi znamkami je letos največjo rast zabeležila Omoda.

prodaja 2025 prodaja 2026 razlika (%) VOLKSWAGEN 4591 5223 13.77 ŠKODA 3466 3620 4.44 RENAULT 3186 3224 1.19 TOYOTA 1660 2107 26.93 FORD 1450 1467 1.17 PEUGEOT 1502 1465 -2.46 HYUNDAI 1714 1335 -22.11 CITROEN 1095 1297 18.45 TESLA 462 1265 173.81 DACIA 909 1219 34.10 OPEL 758 1064 40.37 AUDI 1060 1030 -2.83 KIA 1288 1022 -20.65 BMW 856 966 12.85 MERCEDES 827 907 9.67 MG 333 702 110.81 NISSAN 534 690 29.21 LEAPMOTOR 0 662 DONGFENG 448 639 42.63 SUZUKI 560 583 4.11

Foto: Gregor Pavšič

Dvajset najuspešnejših avtomobilov po registracijah:

2025 2026 RENAULT CLIO 1220 1134 ŠKODA OCTAVIA 1084 1060 RENAULT CAPTUR 1108 942 TESLA MODEL 3 168 860 PEUGEOT 2008 522 837 ŠKODA KODIAQ 730 738 VOLKSWAGEN T-ROC 507 736 ŠKODA KAMIQ 785 735 VOLKSWAGEN TIGUAN 607 725 TOYOTA COROLLA 357 680 VOLKSWAGEN GOLF 626 623 NISSAN QASHQAI 388 530 VOLKSWAGEN T-CROSS 496 499 TOYOTA YARIS CROSS 415 487 DACIA DUSTER 520 461 FORD TOURNEO CUSTOM 373 455 HYUNDAI TUCSON 581 453 VOLKSWAGEN TAIGO 375 451 TESLA MODEL Y 294 402 CITROEN C3 582 402

Foto: Gregor Pavšič

Že včeraj smo poročali o mesečnem rekordu Tesle, ki je junija registrirala 485 avtomobilov model 3. Skupaj so v prvem polletju registrirali 1.265 avtomobilov (polovico vseh v mesecu juniju), uspešna prodaja pa pospešuje tudi tržni delež pri električnih avtomobilih. Ta je trenutno pri 17 odstotkih (lani 9 %), brez Tesle pa bi znašal le dobrih 13 odstotkov.

Trideset najuspešnejših električnih avtomobilov:

2026 2025 TESLA MODEL 3 (ev) 860 168 TESLA MODEL Y (ev) 402 294 LEAPMOTOR T03 (ev) 372 0 ŠKODA ELROQ (ev) 228 113 VOLKSWAGEN ID.7 (ev) 225 90 RENAULT TWINGO (ev) 208 0 VOLKSWAGEN ID.4 (ev) 178 173 LEAPMOTOR B10 (ev) 174 0 CUPRA TAVASCAN (ev) 167 79 DONGFENG BOX (ev) 152 141 OMODA 5 (ev) 110 0 JAECOO 5 (ev) 27 0 OPEL FRONTERA (ev) 133 5 RENAULT RENAULT 5 (ev) 121 0 HYUNDAI INSTER (ev) 115 60 LEAPMOTOR C10 (ev) 111 0 HYUNDAI KONA (ev) 111 102 ŠKODA ENYAQ (ev) 104 37 CUPRA BORN (ev) 90 191 AUDI Q6 E-TRON (ev) 90 43 TOYOTA BZ4X (ev) 89 56 MG S5 EV (ev) 87 0 KIA E-NIRO (ev) 85 12 FORD EXPLORER (ev) 70 18 BMW IX1 (ev) 68 55 ZEEKR 7X (ev) 67 0 MAZDA 6E LP (ev) 59 0 NISSAN MICRA (ev) 59 0 DONGFENG S7 (ev) 58 1 CITROEN C3 AIRCROSS (ev) 57 7

Foto: Emil Frey Slovenija

Foto: Gregor Pavšič

Jasen trend je pospeševanje prodaje najmanjših avtomobilov. Ta razred je letos pridobil tri odstotne točke tržnega deleža, za več kot podvojeno prodajo (+ 164 %) pa so zaslužni predvsem novi električni modeli. Že v prvih mesecih je izstopal leapmotor T03, zdaj pa se mu je pridružil še renault twingo. Junija so jih registrirali 142, kar je bil ta mesec izenačen drugi najboljši rezultat med električnimi vozili (skupaj s teslo model Y). Za razliko od twinga je precej manj registracij zbral neposredni tekmec BYD dolphin surf, ki polletje zaključuje z 41 registracijami.

Registracije električnih avtomobilov so se letos povečale za 93 odstotkov, kar je odgovor na novo ponudbo na trgu, ugodne subvencije in predvsem val povišanih cen fosilnih goriv v prvi polovici leta. Za obema avtomobiloma Tesle so na vrhu po registracijah leapmotor T03, škoda elroq in volkswagen ID.7, šesti pa je kljub zgolj trem mesecem prodaje že twingo. Le 17 električnih avtomobilov je v prvih šestih mesecih zbralo vsaj sto registracij, toda lani je bilo teh v enakem obdobju le sedem. V prvih deseterici so trije kitajski električni avtomobili, in sicer leapmotor T03, leapmotor B10 in dongfeng box.

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobili kitajskih znamk so do konca junija ustvarili slabih tri tisoč registracij in dosegli 8,4-odstotni tržni delež. Lani je v tem času znašal šele 4,7 odstotka, kar kaže na prodor novih znamk. Prodaja je za zdaj še dokaj razpršena, nekaj posameznih modelov (in tudi znamk) pa je že konstantno uspešnih. Kitajske znamke bi skladno s postopno širitvijo ponudbe do konca leta morda lahko prišle do desetodstotnega tržnega deleža.

Med kitajskimi avtomobili ima letos največ registracij električni leapmotor T03, blizu sta še bencinsko gnana omoda 5 in dongfeng T5 evo. Več kot sto registracij imajo še MG 3, MG ZS, leapmotor B10, dongfeng box, geely cityray in leapmotor C10. Med kitajskimi znamkami so na vrhu MG, Leapmotor in Dongfeng.

Trideset najuspešnejših kitajskih avtomobilov: