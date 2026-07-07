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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
7. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

4 ure, 31 minut

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Prodaja avtomobilov električni avtomobili Volkswagen Toyota Tesla

Torek, 7. 7. 2026, 4.00

4 ure, 31 minut

Prodaja avtomobilov v Sloveniji – 1. polovica leta 2026

Tesla, električni avtomobili in Kitajci: tako se spreminja slovenski avtomobilski trg

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Leapmotor B05 | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Slovenski avtomobilski trg je v prvi polovici leta zrasel za 17 odstotkov. Kupci še naprej največ posegajo po športnih terencih, hkrati pa prodajo poganjajo električni avtomobili, Tesla in vse hitrejši prodor kitajskih znamk.

Avtomobilski trgovci so v prvih šestih mesecih v Sloveniji registrirali nekaj več kot 35 tisoč novih avtomobilov, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Ta številka predstavlja bruto trg, ki vključuje tudi tako imenovane enodnevne registracije oziroma izvoz v tujino.

Glede na lansko enako obdobje je število registracij večje za 17 odstotkov. Večino prodanih oziroma registriranih vozil predstavljajo športni terenci in križanci različnih velikosti. Njihov skupni tržni delež je že 52 odstotkov, med posameznimi razredi pa ostajajo vodilni kompaktni SUV s 23-odstotnim tržnim deležem. Vsak drugi registrirani avtomobil torej ostaja SUV. 

Poudarki:

  1. V Sloveniji so v prvem polletju registrirali več kot 35 tisoč novih avtomobilov, kar je 17 odstotkov več kot lani.
  2. SUV-ji ostajajo prepričljivo najbolj priljubljeni – predstavljajo že 52 odstotkov vseh registracij.
  3. Volkswagen se približuje 15-odstotnemu tržnemu deležu, sledita Škoda in Renault.
  4. Toyota je med vodilnimi znamkami dosegla največjo rast (+26 %), predvsem zaradi novih električnih modelov.
  5. Tesla je prvič med deseterico najbolje prodajanih znamk, prodajo pa je povečala za kar 173 odstotkov
  6. Tržni delež električnih avtomobilov je zrasel z lanskih 9 na 17 odstotkov.
  7. Registracije električnih avtomobilov so se letos skoraj podvojile (+93 %).
  8. Prodaja najmanjših mestnih avtomobilov je poskočila za 164 odstotkov, predvsem zaradi novih električnih modelov.
  9. Kitajske znamke so podvojile tržni delež – z 4,7 na 8,4 odstotka slovenskega trga, nobene znamke še med prvimi 15 
  10. Med 20 najuspešnejšimi avtomobili prvič dva električna, v obeh primerih vozili Tesle

Volkswagen T-roc | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Toyota RAV4 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Rast za Volkswagen in Toyoto, Škoda in Renault stabilna

Med znamkami se je 15-odstotnemu tržnemu deležu približal Volkswagen. Do konca junija so registrirali več kot 5.500 avtomobilov, kar je 13 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Druga ostaja Škoda, ki ima prav tako tržni delež nad desetimi odstotki, pod to mejo pa je tretjeuvrščeni Renault. V prvi peterici sta še Toyota in Ford. 

Toyota je s 26-odstotno rastjo prodaje (velik del po zaslugi novih električnih modelov) naredila največji skok med vodilnimi znamkami. V prvi deseterici je prvič Tesla, ki ima 3,5 odstotni tržni delež in je letos prodajo povečala za 173 odstotkov. Večina znamk je število registracij povečala, občutnejši padec pa ima korejski dvojček Hyundai-Kia.

Iz prve deseterice so zdrsnile vse premijske znamke, BMW in Mercedes sta komaj še v prvi petnajsterici. Ta predstavlja kar 77 odstotkov trga. Med prvo trideseterico je šest kitajskih znamk, med petnajsterico za zdaj nobene. Med kitajskimi znamkami je letos največjo rast zabeležila Omoda.

Tesla model 3 RWD
Avtomoto Neverjetno, v Sloveniji je padel nov mesečni rekord
prodaja 2025 prodaja 2026 razlika (%)

VOLKSWAGEN

4591

5223

13.77

ŠKODA

3466

3620

4.44

RENAULT

3186

3224

1.19

TOYOTA

1660

2107

26.93

FORD

1450

1467

1.17

PEUGEOT

1502

1465

-2.46

HYUNDAI

1714

1335

-22.11

CITROEN

1095

1297

18.45

TESLA

462

1265

173.81

DACIA

909

1219

34.10

OPEL

758

1064

40.37

AUDI

1060

1030

-2.83

KIA

1288

1022

-20.65

BMW

856

966

12.85

MERCEDES

827

907

9.67

MG

333

702

110.81

NISSAN

534

690

29.21

LEAPMOTOR

0

662

DONGFENG

448

639

42.63

SUZUKI

560

583

4.11

Tesla model Y 7 sedežev | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Dvajset najuspešnejših avtomobilov po registracijah:

2025 2026

RENAULT

CLIO

1220

1134

ŠKODA

OCTAVIA

1084

1060

RENAULT

CAPTUR

1108

942

TESLA

MODEL 3

168

860

PEUGEOT

2008

522

837

ŠKODA

KODIAQ

730

738

VOLKSWAGEN

T-ROC

507

736

ŠKODA

KAMIQ

785

735

VOLKSWAGEN

TIGUAN

607

725

TOYOTA

COROLLA

357

680

VOLKSWAGEN

GOLF

626

623

NISSAN

QASHQAI

388

530

VOLKSWAGEN

T-CROSS

496

499

TOYOTA

YARIS CROSS

415

487

DACIA

DUSTER

520

461

FORD

TOURNEO CUSTOM

373

455

HYUNDAI

TUCSON

581

453

VOLKSWAGEN

TAIGO

375

451

TESLA

MODEL Y

294

402

CITROEN

C3

582

402

Škoda elroq | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Tesla pospešuje tržni delež električnih avtomobilov

Že včeraj smo poročali o mesečnem rekordu Tesle, ki je junija registrirala 485 avtomobilov model 3. Skupaj so v prvem polletju registrirali 1.265 avtomobilov (polovico vseh v mesecu juniju), uspešna prodaja pa pospešuje tudi tržni delež pri električnih avtomobilih. Ta je trenutno pri 17 odstotkih (lani 9 %), brez Tesle pa bi znašal le dobrih 13 odstotkov. 

Trideset najuspešnejših električnih avtomobilov:

2026 2025

TESLA

MODEL 3 (ev)

860

168

TESLA

MODEL Y (ev)

402

294

LEAPMOTOR

T03 (ev)

372

0

ŠKODA

ELROQ (ev)

228

113

VOLKSWAGEN

ID.7 (ev)

225

90

RENAULT

TWINGO (ev)

208

0

VOLKSWAGEN

ID.4 (ev)

178

173

LEAPMOTOR

B10 (ev)

174

0

CUPRA

TAVASCAN (ev)

167

79

DONGFENG

BOX (ev)

152

141

OMODA

5 (ev)

110

0

JAECOO

5 (ev)

27

0

OPEL

FRONTERA (ev)

133

5

RENAULT

RENAULT 5 (ev)

121

0

HYUNDAI

INSTER (ev)

115

60

LEAPMOTOR

C10 (ev)

111

0

HYUNDAI

KONA (ev)

111

102

ŠKODA

ENYAQ (ev)

104

37

CUPRA

BORN (ev)

90

191

AUDI

Q6 E-TRON (ev)

90

43

TOYOTA

BZ4X (ev)

89

56

MG

S5 EV (ev)

87

0

KIA

E-NIRO (ev)

85

12

FORD

EXPLORER (ev)

70

18

BMW

IX1 (ev)

68

55

ZEEKR

7X (ev)

67

0

MAZDA

6E LP (ev)

59

0

NISSAN

MICRA (ev)

59

0

DONGFENG

S7 (ev)

58

1

CITROEN

C3 AIRCROSS (ev)

57

7

Leapmotor B10 | Foto: Emil Frey Slovenija Foto: Emil Frey Slovenija

Renault Twingo | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Pričakovano spet raste prodaja mestnih malčkov

Jasen trend je pospeševanje prodaje najmanjših avtomobilov. Ta razred je letos pridobil tri odstotne točke tržnega deleža, za več kot podvojeno prodajo (+ 164 %) pa so zaslužni predvsem novi električni modeli. Že v prvih mesecih je izstopal leapmotor T03, zdaj pa se mu je pridružil še renault twingo. Junija so jih registrirali 142, kar je bil ta mesec izenačen drugi najboljši rezultat med električnimi vozili (skupaj s teslo model Y). Za razliko od twinga je precej manj registracij zbral neposredni tekmec BYD dolphin surf, ki polletje zaključuje z 41 registracijami. 

Registracije električnih avtomobilov so se letos povečale za 93 odstotkov, kar je odgovor na novo ponudbo na trgu, ugodne subvencije in predvsem val povišanih cen fosilnih goriv v prvi polovici leta. Za obema avtomobiloma Tesle so na vrhu po registracijah leapmotor T03, škoda elroq in volkswagen ID.7, šesti pa je kljub zgolj trem mesecem prodaje že twingo. Le 17 električnih avtomobilov je v prvih šestih mesecih zbralo vsaj sto registracij, toda lani je bilo teh v enakem obdobju le sedem. V prvih deseterici so trije kitajski električni avtomobili, in sicer leapmotor T03, leapmotor B10 in dongfeng box. 

Leapmotor T03 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Kitajske znamke so letos podvojile tržni delež

Avtomobili kitajskih znamk so do konca junija ustvarili slabih tri tisoč registracij in dosegli 8,4-odstotni tržni delež. Lani je v tem času znašal šele 4,7 odstotka, kar kaže na prodor novih znamk. Prodaja je za zdaj še dokaj razpršena, nekaj posameznih modelov (in tudi znamk) pa je že konstantno uspešnih. Kitajske znamke bi skladno s postopno širitvijo ponudbe do konca leta morda lahko prišle do desetodstotnega tržnega deleža. 

Med kitajskimi avtomobili ima letos največ registracij električni leapmotor T03, blizu sta še bencinsko gnana omoda 5 in dongfeng T5 evo. Več kot sto registracij imajo še MG 3, MG ZS, leapmotor B10, dongfeng box, geely cityray in leapmotor C10. Med kitajskimi znamkami so na vrhu MG, Leapmotor in Dongfeng.

Trideset najuspešnejših kitajskih avtomobilov:

2026 2025

LEAPMOTOR

T03

372

0

OMODA

5

298

0

DONGFENG

T5 EVO

288

260

MG

MG3

203

49

MG

ZS

199

148

LEAPMOTOR

B10

175

0

DONGFENG

BOX

152

141

GEELY

CITYRAY

116

6

LEAPMOTOR

C10

115

0

GEELY

STARRAY EM-I

89

0

MG

S5 EV

87

0

JAECOO

5

79

0

MG

HS

79

54

ZEEKR

7X

67

0

DONGFENG

S7

58

1

GEELY

STARRAY

50

69

DONGFENG

U-TOUR

47

42

XPENG

G6

42

0

BYD

DOLPHIN SURF

41

0

OMODA

9

36

0

LYNK AND CO

LYNK AND CO 02

34

18

MG

MG4 ELECTRIC

29

59

BAIC

X7

27

1

DONGFENG

SX5G EV

27

0

BAIC

BJ30

23

0

DONGFENG

MAGE

23

1

DONGFENG

MAGE M57

22

0

DEEPAL

S07

16

0

DEEPAL

S05

14

0

XPENG

G9

14

0
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