Na reliju v Železnikih druga zaporedna zmaga 22-letnega Marka Škulja, ki je državnega prvaka Roka Turka ugnal za 0,8 sekunde - to je najmanjša razlika na relijih v samostojni Sloveniji.

Reli v Železnikih se je končal z zmago Marka Škulja (škoda fabia RS rally2, sovoznik Uroš Ocvirk), ki pa je imel po desetih hitrostnih preizkušnjah vsega 0,8 sekunde prednosti pred državnim prvakom Rokom Turkom (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin). To je najtesnejša zmaga na relijih za državno prvenstvo samostojne Slovenije.

Leta 2003 je na reliju v Velenju vodilna Klemenčiča in Bubniča ločila ena sekunda, leta 2014 pa v Mariboru Aleksa Humarja in Darka Peljhana 1,4 sekunde. Tesno je bilo tudi leta 2016 na reliju Vipavska dolina - tam je Humar zmagal s prednostjo 2,1 sekunde pred Aljošo Novakom. V času nekdanje Jugoslavila sta imela leta 1987 na reliju Loka Stojan Pirjevec in Vojko Podobnik povsem enak čas, toda takrat časov še niso merili na desetinko sekunde natančno.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prve štiri hitrostne preizkušnje je v soboto v Železnikih dobil Turk, ki je imel pred nedeljskim delom relija 9,3 sekunde prednosti. Toda v nedeljo je nato vse preizkušnje dobil Škulj in vztrajno topil prednost Turka. Kazalo je že, da mu ne bo uspelo, toda na predzadnji preizkušnji je ob zaostanku 4,6 sekunde napadel na vso moč in Turku odvzel pet sekund in prevzel vodstvo. Na zadnji HP je nato vodstvo potrdil in dosegel pomembno zmago v lovu za naslovom državnega prvaka.

Razlika 0,8 sekunde pri povprečni hitrosti 91,6 kiometra na uro pomeni, da je bil na celotnem reliju Škulj od Turka hitrejši za okrog 20 metrov.

Rezultati - slovensko DP:

1. Škulj-Ocvirk (škoda fabia RS rally2) 1:02:30,6; 2. Turk-Kacin (hyundai i20 rally2) + 0:00,8; 3. Kovačič-Dolenc (citroen C3 rally2) + 1:47,6; 4. Grossi-Berlot (citroen C3 rally2, sovoznica Tara Berlot) + 2:13,8; 5. Kos-Zevnik (peugeot 208 rally4) + 3:54,8; 6. Velkavrh-Velkavrh Gorenc (peugeot 208 rally4) + 4:09,0; 7. Miklavčič-Černigoj (peugeot 208 rally4) + 4:11,1; 8. Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia RS rally2) + 4:40,8; 9. Zrinski-Kurent (škoda fabia rally2) + 4:58,6; 10. Kavs-Cencič (ford fiesta rally3) + 6:01,3; …

Video - vožnja skozi enega izmed popeskanih ovinkov

Foto: Gregor Pavšič

Tretji v Železnikih je bil Klemen Kovačič (citroen C3 rally2, sovoznik Matic Dolenc), ki je vozil konstantno in je tudi ukrotil lastne ambicije ter varno pripeljal do cilja. Za Kovačiča so to prve zmagovalne stopničke v karieri. V prvi peterici sta bila še Marko Grossi (citroen C3 rally2, sovoznica Tara Berlot), ki mu je stopničke odnesla kazen minute in deset sekund (dva napačna vstopa v časovno kontrolo), in zmagovalec Divizije 2 Gašper Kos (peugeot 208 rally4, sovoznik Aleksander Zevnik).

Kos si je ključno prednost privozil že v prvi polovici relija in mu nato ni bilo treba več pritiskati na vso moč. Za njim sta se spet za vsako sekundo borila Mitja Velkavrh (peugeot 208 rally4, sovoznica Nina Velkavrh Gorenc) in Vasja Miklavčič (peugeot 208 rally4, sovoznik Martin Černigoj), ki sta prva favorita za naslov prvaka. Velkavrh je bil spet uspešnejši, tudi njegova prednost pa je bila majhna - le 2,1 sekunde.

V razredu Masters nova zmaga za Mitjo Klemenčiča (škoda fabia RS rally2, sovoznik Vili Ošlaj), ki je imel 17,8 sekunde prednosti pred Alešem Zrinskim (škoda fabia rally2, sovoznik Metod Kurent). Med dvokolesno gnano konkurenco razreda Masters na vrhu Domen Agnič (BMW M3, sovoznik Rok Agnič). V Diviziji 3 zmaga Ambroža Kavsa (ford fiesta rally3, sovoznik Nejc Cencič), v Diviziji 4 pa Aljaža Rovana (renault clio RS, sovoznica Hana Vihtelič).

Alan Pajk (renault clio rally5, sovoznik Enej Bobič) je bil tokrat prepričljiv v Diviziji 1, kjer je dobilm večino hitrostnih preizkušenj in povsem nadzoroval potek relija. Pajk je imel 38,1 sekunde prednosti pred Renejem Černigojem (renault clio rally5, sovoznik Blaž Gerbec), ki vodi v skupnem seštevku DP. V Diviziji 1a na vrhu Matej Aubreht (škoda fabia, sovoznica Pia Ramšak) pred Matjažem Vogričem (MG ZR 105, sovoznica Tjaša Vogrič).