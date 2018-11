Takega platišča še ni bilo, je to prihodnost?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnost boljših, zahtevnejših in oblikovalsko dovršenih platišč očitno leži v tehnologiji tiskanja 3D. To je koncept prvega takega platišča iz titana.

Tehnika tiskanja 3D bo po napovedih strokovnjakov v prihodnosti postala zelo pomembna pri načrtovanju in izdelavi avtomobilskih platišč.

Prvo tako platišče sta izdelali družbi HRE in GE Aditive, koncept platišča pa nosi ime HRE3D+. Izdelali so ga iz titana, ki je eden najboljših materialov za platišča. Foto: HRE Bistveno boljši izkoristek materiala

Največji prednosti takega pristopa sta mogoča večja kompleksna zasnova in pa predvsem veliko boljši izkoristek materiala. Pri klasičnem aluminijastem platišču iz osnovnega 45-kilogramskega bloka aluminija odpade kar 80 odstotkov materiala, pri tiskanju 3D pa delež odpadnega (recikliranega) materiala znaša le pet odstotkov.

Prvo tako platišče sta izdelali družbi HRE in GE Aditive, koncept platišča pa nosi ime HRE3D+. Izdelali so ga iz titana, ki je eden najboljših materialov za platišča. Trdnejši je od aluminija, ponaša pa se tudi z majhno maso in odpornostjo proti koroziji.

Platišče 3D so izdelali v petih delih, ki so jih nato pritrdili na obroč iz ogljikovih vlaken. Čeprav gre le za koncept, je na McLarnovem superšportniku videti izjemno.

