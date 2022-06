Superšportnik in ozke ulice: slaba kombinacija

Ferrari Roma bloccata in un vicolo pic.twitter.com/LnOGiZhTnw — Tempi d'Italia (@tempi_d) June 3, 2022

Model ferrari roma nosi ime po italijanskem mestu, enako kot tudi nekateri drugi modeli, npr. Maranello, Modena in Portofino.

Ferrarija romo poganja 3,9-litrski bi-turbinski motor V8 s 620 konjskimi močmi in 760 njutonmetri navora. S to močjo lahko od nič do sto kilometrov na uro pospeši v vsega 3,4 sekunde, pospeševanje do 200 kilometrov na uro pa traja le 9,3 sekunde. Najvišja hitrost, ki jo doseže Roma, je ocenjena na več kot 320 kilometrov na uro.

V notranjosti ima vgrajeno visoko osrednjo konzolo, s katero ločuje voznikov in sovoznikov prostor. Tako kot voznik ima tudi sopotnik na voljo svoj zaslon, prek katerega lahko upravlja nekatere funkcije v avtomobilu.