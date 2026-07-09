Ste jo videli? Na slovenski obali se je ustavila ena najbolj luksuznih jaht. #foto

Hotelska veriga Four Seasons je letos vstopila tudi v svet luksuznega križarjenja. Po Sredozemlju pluje nova jahta four seasons I, ki združuje zasebnost in ekskluzivnost superjahte z vrhunsko hotelsko storitvijo. Med letošnjimi postanki je že obiskala tudi slovensko obalo.

Nova luksuzna jahta meri 207 metrov v dolžino in sprejme le 95 apartmajev, s čimer se bistveno razlikuje od velikih križark. Vsi apartmaji imajo pogled na morje, številni pa še prostorne terase in zasebne bazene. Posebnost je tudi razmerje med gosti in člani posadke ena proti ena, kar omogoča izrazito osebno storitev

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Za zasnovo plovila je poskrbel švedski oblikovalski studio Tillberg Design, ladjo pa je izdelala italijanska ladjedelnica Fincantieri. Oblikovanje se zgleduje po znameniti superjahti Christina O, vendar v sodobni interpretaciji z velikimi panoramskimi steklenimi površinami in odprtimi zunanjimi prostori.

Foto: Four Seasons Yachts

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Kako je na krovu?

Na krovu je 11 restavracij in barov, kulinarično ponudbo pa soustvarjajo kuharski mojstri iz Michelinovih restavracij hotelov Four Seasons. Gostom so na voljo tudi spa s savnami, hamamom, krioterapijo in drugimi sodobnimi wellness programi ter različne športne in rekreativne aktivnosti na morju.

Posebnost jahte je tudi večnamenska ploščad, ki se odpre na obeh straneh plovila in gostom omogoča neposreden dostop do morja ter vodnih športov. Namesto klasičnih organiziranih izletov gostom pripravljajo individualno prilagojena doživetja v posameznih pristaniščih.

V prvi sezoni bo Four Seasons I opravila 32 križarjenj oziroma 52 plovb in obiskala 130 destinacij v več kot 30 državah. Poleti bo plula po Sredozemlju, pozimi pa se bo preselila v Karibe in na Bahame. Med sredozemskimi postanki so tudi pristanišča ob slovenski obali, kjer bo mogoče eno najprestižnejših novih potniških plovil na svetu videti tudi od blizu. In še to - teden plovbe s to jahto stane vsaj med 25 in 30 tisoč evrov na apartma.