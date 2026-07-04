Štajerska avtocesta ponovno odprta

Štajerska avtocesta je bila med Dramljami in Slovenskimi Konjicami zaprta v obe smeri zaradi okvare vozila v delovni zapori. Nastajal je zastoj, je poročal prometnoinformacijski center.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so zastoji tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Zastoji so prav tako na cestah Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper.