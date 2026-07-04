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Avtorji:
Ka. N., STA

Sobota,
4. 7. 2026,
11.27

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek
zastoj zastoj promet promet avtomobil

Sobota, 4. 7. 2026, 11.27

59 minut

Štajerska avtocesta ponovno odprta

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26
zastoj, kolona, cesta, promet | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Štajerska avtocesta je bila med Dramljami in Slovenskimi Konjicami zaprta v obe smeri zaradi okvare vozila v delovni zapori. Nastajal je zastoj, je poročal prometnoinformacijski center.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so zastoji tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Zastoji so prav tako na cestah Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper.

zastoj zastoj promet promet avtomobil
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