Danes je že ves dan veliko zanimanje za spremljanje airbusa A350, ki iz New Yorka v Madrid pelje špansko nogometno reprezentanco.

Spletna aplikacija za sledenje letalskega prometa FlightRadar24 ves čas izpostavlja trenutna letala z največ sledenja. Danes konkurence nima airbus A350, ki leti iz New Yorka v Madrid. Na krovu je namreč španska nogometna reprezentanca, ki je včeraj osvojila naslov svetovnih nogometnih prvakov. Letalo je imelo največ dnevnih sledilcev že pred vzletom z letališča v Newarku pri New Yorku.

Letalo z nogometaši bo v Madridu pristalo danes okrog 14.30. Celoten polet bo trajal približno šest ur in pol.