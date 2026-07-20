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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
13.16

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 13.16

37 minut

Airbus A350

Španski nogometaši že blizu Madrida, njihov polet spremlja na tisoče ljudi

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Iberia airbus A350 | Airbus A350 družbe Iberia, fotografija je simbolična. | Foto Reuters

Airbus A350 družbe Iberia, fotografija je simbolična.

Foto: Reuters

Danes je že ves dan veliko zanimanje za spremljanje airbusa A350, ki iz New Yorka v Madrid pelje špansko nogometno reprezentanco.

Spletna aplikacija za sledenje letalskega prometa FlightRadar24 ves čas izpostavlja trenutna letala z največ sledenja. Danes konkurence nima airbus A350, ki leti iz New Yorka v Madrid. Na krovu je namreč španska nogometna reprezentanca, ki je včeraj osvojila naslov svetovnih nogometnih prvakov. Letalo je imelo največ dnevnih sledilcev že pred vzletom z letališča v Newarku pri New Yorku. 

Letalo z nogometaši bo v Madridu pristalo danes okrog 14.30. Celoten polet bo trajal približno šest ur in pol.  

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