Gregor Pavšič

Četrtek, 14. 5. 2026, 22.46

Slovo slovenske avtomobilistične legende: umrl je organizator Miro Gardelin

Miro Gardelin | Miro Gardelin je po bolezni umrl v 82. letu starosti. Doma je bil iz Prema pri Ilirski Bistrici. | Foto Gregor Pavšič

Miro Gardelin je po bolezni umrl v 82. letu starosti. Doma je bil iz Prema pri Ilirski Bistrici.

Foto: Gregor Pavšič

Umrl je Miro Gardelin, ena najvplivnejših oseb v slovenskem avtomobilskem športu v zadnjih 30 letih, so sporočili člani njegove družine. Star je bil 82 let.

Miro Gardelin je bil “oče” gorskohitrostne dirke v Ilirski Bistrici, ki jo je s somišljeniki organiziral leta 1995 in nato na cesti proti Šembijam spisal pravo dirkaško pravljico. Dirka je pridobivala na mednarodni odmevnosti, bila eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji in se leta 2007 uvrstila v evropsko prvenstvo. Čeprav je Gardelin pozneje odstopil od organizacije dirke, je bil še vedno nepogrešljiv gost dirke.

Miro Gardelin si je tudi lani jeseni še z zanimanjem ogledal "njegovo" gorskohitrostno dirko, ki je dočakala prvih 30 let. | Foto: Gregor Pavšič

Dirka je nekoč združila domače hitrostne tekmovalce in reliste, obenem pa so še pred vključitvijo v evropsko prvenstvo znali privabiti kakovostne tujce. | Foto: Gregor Pavšič

Skromni Gardelin je bil organizator velikega formata

Miro je leta 1994 na Mašunu nad Ilirsko Bistrico organiziral avtomobilski šov, leto pozneje pa prvo gorskohitrostno dirko po cesti med Ilirsko Bistrico in Šembijami. V prvi polovici devetdesetih let, ko je dirk v Sloveniji močno primanjkovalo, je znal poskrbeti za spektakel in odmevno prireditev. Na dirko je pripeljal starodobne dirkalnike formule ena, ob dirki je organiziral izbor Miss Ferrari in uspel navezati tudi stike s kakovostnimi tujimi vozniki. Tako je že v prvih letih na dirki vozil legendarni Mauro Nesti. Že v nekaj letih je dirka postala poletni slovenski avtomobilski vrhunec, ki je v najboljših letih privabila več deset tisoč gledalcev. 

“Dirko vedno delam zaradi gledalcev. Želim prireditev in ne le dirke,” je Gardelin večkrat poudaril.

Po reliju Saturnus v osemdesetih letih je bila dirka v Ilirski Bistrici druga dirkaška pravljica, ki je komurkoli uspela v Sloveniji. 

Mirovi družini, vsem svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. 

Odlomek iz knjige Usodna strast 3 - Sanjači:

"Ko sem se lani ob 30-letnem jubileju dirke zgodaj zjutraj sprehodil skozi bokse, sem ga takoj opazil. Sedel je na prikolici in opazoval dirkalnike, ki so se pripravljali na prvi štart. Tako kot nekoč je “svojo” dirko spremljal iz ozadja – skoraj neopazno, še vedno s cigareto v roki, a veliko mirneje kot v časih, ko je vlekel še vse organizacijske niti. Marsikdo, ki je šel mimo njega, ga ni niti opazil ali prepoznal. Miro Gardelin je vedno delal iz ozadja, ni se rad fotografiral in ni silil v ospredje. Zamenjale so se generacije in mlajši niso vedeli, da je bil prav ta genialec tisti, ki se je domislil te dirke, jo postavil na noge in ime Ilirske Bistrice ponesel daleč čez meje Slovenije. Marsikdo, ki danes dirka, je bil nekoč kot otrok že ob progi in se je nad dirkami navdušil prav na Gardelinovi dirki. Takrat si je morda zaželel, da se bo nekoč, ko odraste, v konkurenci preizkusil tudi sam. Nekaterim je to resnično uspelo in taki fantje in dekleta so ena najbolj dragocenih zapuščin uspelih dirk pred več deset leti."

Foto - Miro Gardelin v družbi gostov dirke v Ilirski Bistrici:

Gardelin in Ferdo Poberžnik, nepogrešljivi direktor gorske dirke v Ilirski Bistrici. | Foto: Gregor Pavšič Gardelin in Ferdo Poberžnik, nepogrešljivi direktor gorske dirke v Ilirski Bistrici. Foto: Gregor Pavšič Gardelin in Dagmar Šuster, dolgoletni direktor Zveze za avtošport AŠ2005 (danes AŠSLO). | Foto: Gregor Pavšič Gardelin in Dagmar Šuster, dolgoletni direktor Zveze za avtošport AŠ2005 (danes AŠSLO). Foto: Gregor Pavšič

Z leve: Andrej Jereb, Miro Gardelin, avtor prispevka Gregor Pavšič in voznik relija Martin Čendak. | Foto: Osebni arhiv Z leve: Andrej Jereb, Miro Gardelin, avtor prispevka Gregor Pavšič in voznik relija Martin Čendak. Foto: Osebni arhiv

Gardelin je na dirko povabil tudi drifterje - na fotografiji v družbi z Luko Markom Grošljem. | Foto: Primož Gardelin Gardelin je na dirko povabil tudi drifterje - na fotografiji v družbi z Luko Markom Grošljem. Foto: Primož Gardelin Gardelin in avstrijska legenda gorskega dirkanja Felix Pailer. | Foto: Gregor Pavšič Gardelin in avstrijska legenda gorskega dirkanja Felix Pailer. Foto: Gregor Pavšič

