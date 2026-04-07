Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Torek,
7. 4. 2026,
4.00

5 ur, 6 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Porsche 911 Porsche

Torek, 7. 4. 2026, 4.00

5 ur, 6 minut

Porsche

Skrivnostno iz Stuttgarta: Porsche napoveduje nekaj čisto novega

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Porsche 911 | Za zdaj edina napovedna fotografija nove izvedbe porscheja 911. | Foto Porsche

Za zdaj edina napovedna fotografija nove izvedbe porscheja 911.

Foto: Porsche

Porsche napoveduje nov model na osnovi športnika 911, ki ga bodo javnosti prvič razkrili 14. aprila.

Pri Porsche so z eno napovedno fotografijo povzročili precej vznemirjenja pred uradnim razkritjem nove izvedbe na osnovi modela 911. Ta v zdajšnji generaciji na cestah vztraja sedem let in dobil je številne različne izvedbe. Prostor je očitno še za eno in to bodo Nemci pokazali prihodnji teden. 

Porsche je lani kupcem dostavil 51.583 novih 911, kar je bil nov rekord. Dobave so v primerjavi z letom 2024 zrasle za en odstotek. 

Pri Porscheju še skopi in skrivnostni

Kaj se skriva pod pregrinjalom? Pri Porscheju so zelo skopi z informacijami in hkrati skrivnostni - to bo “še posebej zabaven športni avtomobil iz Zuffenhausna,” so zapisali v uradnem sporočilu.

Neuradno bi bil to lahko športnik GT3 v izvedbi kabriolet s pomično streho. To je za zdaj najpogosteje omenjen namig. Porsche bo ob razkritju pokazal video avtomobila s cest na Tenerifih, kar bi lahko sovpadalo z avtomobilom z odprto streho. Kombinacija visokozmogljivega GT3 z odprto streho bi prav gotovo povzročila nekaj nestrinjanja vsaj pri delu avtomobilskih puristov in navdušencev nad Porschejem, toda v Stuttgartu so s svojimi avtomobili že večkrat potiskali meje prek trenutno splošno sprejemlijvega. Neuradni namigi govorijo tudi o uporabi ročnega menjalnika. 

Porsche 911 Porsche
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

