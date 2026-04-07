Skrivnostno iz Stuttgarta: Porsche napoveduje nekaj čisto novega

Pri Porsche so z eno napovedno fotografijo povzročili precej vznemirjenja pred uradnim razkritjem nove izvedbe na osnovi modela 911. Ta v zdajšnji generaciji na cestah vztraja sedem let in dobil je številne različne izvedbe. Prostor je očitno še za eno in to bodo Nemci pokazali prihodnji teden.

Porsche je lani kupcem dostavil 51.583 novih 911, kar je bil nov rekord. Dobave so v primerjavi z letom 2024 zrasle za en odstotek.

Pri Porscheju še skopi in skrivnostni

Kaj se skriva pod pregrinjalom? Pri Porscheju so zelo skopi z informacijami in hkrati skrivnostni - to bo “še posebej zabaven športni avtomobil iz Zuffenhausna,” so zapisali v uradnem sporočilu.

Neuradno bi bil to lahko športnik GT3 v izvedbi kabriolet s pomično streho. To je za zdaj najpogosteje omenjen namig. Porsche bo ob razkritju pokazal video avtomobila s cest na Tenerifih, kar bi lahko sovpadalo z avtomobilom z odprto streho. Kombinacija visokozmogljivega GT3 z odprto streho bi prav gotovo povzročila nekaj nestrinjanja vsaj pri delu avtomobilskih puristov in navdušencev nad Porschejem, toda v Stuttgartu so s svojimi avtomobili že večkrat potiskali meje prek trenutno splošno sprejemlijvega. Neuradni namigi govorijo tudi o uporabi ročnega menjalnika.