Škoda peaq: največji in najdražji avtomobil znamke Škoda – kaj vse obeta? #foto

Škoda je v Franciji razkrila svoj največji in najdražji avtomobil do zdaj. To je 4,8 metra dolg električni športni terenec peaq.

Foto: Škoda Škoda z modelom peaq odpira novo poglavje svoje električne strategije. Gre za največji in najbolj prestižen električni avtomobil v zgodovini znamke, ki se po merah uvršča nad enyaqa in v električni dobi prevzema vlogo paradnega konja češkega proizvajalca. Z dolžino 4,8 metra (4.874 milimetrov) in skoraj trimetrsko medosno razdaljo Peaq predstavlja tudi prvi Škodin vstop v razred velikih električnih športnih terencev.

Peaq je hkrati največji in najbolj prostoren SUV, kar jih je češka znamka kadarkoli izdelala. Kot novi paradni model je za 116 milimetrov daljši od svojega bencinsko oziroma dizelsko gnanega sorodnika kodiaqa. Njegova medosna razdalja znaša 2.965 milimetrov, kar je 17,4 centimetra več kot pri kodiaqu in celo 12,4 centimetra več kot pri superbu.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Po zasnovi je Peaq električni sorodnik kodiaqa, vendar ga po dimenzijah presega. Kupcem bo na voljo s petimi ali sedmimi sedeži, pri čemer Škoda obljublja največ prostora med vsemi svojimi modeli.

V petsedežni konfiguraciji prtljažnik meri kar 935 litrov, dodatnih 37 litrov prostora pa ponuja še sprednji prtljažnik pod pokrovom motorja. Čehi želijo z novincem nagovoriti predvsem družine in kupce, ki so doslej posegali po velikih športnih terencih z motorji na notranje zgorevanje.

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Foto: Škoda

Oblikovno peaq sledi najnovejšemu oblikovalskemu jeziku Modern Solid, ki ga zaznamujejo čiste površine in minimalistični detajli. Posebnosti sta nova svetlobna podpisa v obliki črke T, prvič pa bo Škoda ponudila tudi potopne vratne kljuke. Te se bodo samodejno izvlekle iz karoserije, ko se bo voznik z avtomobilom približal s ključem. Kljub elektronskemu upravljanju pa so pri Škodi predvideli tudi mehanski varnostni sistem za odpiranje vrat v primeru okvare ali izrednih razmer.

Med novostmi izstopa panoramska streha z elektronskim zatemnjevanjem stekla, ki omogoča prilagajanje prepustnosti svetlobe brez klasičnega senčila. Njena površina je 2,1 kvadratnega metra – s tem je največja panoramska streha do zdaj v Škodinih avtomobilih.

Osrednji zaslon je postavljen pokončno

Potniška kabina je zasnovana kot dnevna soba na kolesih. Osrednji element predstavlja nov 13,6-palčni pokončno nameščen zaslon infozabavnega sistema, ki temelji na platformi Android. Premierno bo na voljo tudi avdiosistem Sonos s 16 zvočniki, brezžično polnjenje telefonov pa omogoča hkratno polnjenje dveh naprav z močjo do 25 vatov. Med pomembnejšimi tehnološkimi sistemi velja omeniti še matrične žaromete LED, najnovejšo generacijo asistenčnih sistemov Travel Assist 3.0 in možnost vožnje z enim pedalom.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Kupcem bodo na voljo tri različice pogona. Osnovni peaq 60 bo uporabljal baterijo kapacitete 59 kilovatnih ur in zadnji pogon. Z enim polnjenjem bo omogočal po standardu WLTP do 450 kilometrov dosega. Nad njim bosta različici peaq 90 in peaq 90x z največjo baterijo kapacitete 86 kilovatnih ur, kar je največja baterija, kar jih je Škoda doslej vgradila v svoje avtomobile.

Doseg najzmogljivejše različice z zadnjim pogonom bo po WLTP presegel 640 kilometrov, štirikolesno gnana različica pa bo zmogla več kot 610 kilometrov. Obe bateriji bosta tipa NMC – konična moč polnjenja z enosmernim tokom bo pri manjši bateriji 160, pri večji pa 199 kilovatov.

Moči pogonskih sklopov segajo od 150 do 220 kilovatov. Osnovni model do sto kilometrov na uro pospeši v 8,4 sekunde, medtem ko najzmogljivejši peaq 90x za enak pospešek potrebuje le 6,7 sekunde. Najvišja hitrost znaša do 180 kilometrov na uro. Pomemben podatek za družinske uporabnike je tudi vlečna zmogljivost, saj bo peaq lahko vlekel do dve toni težko prikolico.

Je peaq po superbu in kodiaqu tehnično novi admiralski model Škode?

Pri Škodi poudarjajo, da peaq ni zgolj največji električni model znamke, temveč tudi tehnološko najnaprednejši. Med novostmi sta dvosmerno polnjenje, ki omogoča uporabo avtomobilske baterije kot hranilnika energije za dom, in sistem za vožnjo z enim pedalom. S tem želi Škoda dokazati, da lahko električni avtomobil ponudi enako uporabnost kot klasični športni terenec, hkrati pa kupcem prinese prednosti sodobnega električnega pogona.

Peaq bo tako postal vrh ponudbe češke znamke in eden najpomembnejših modelov v njenem prehodu v električno dobo. Čeprav bo električni kodiaq po velikosti in uporabnosti ostal najbližji primerjavi, želi novi paradni konj znamke postaviti še višja merila na področju dosega, prostornosti in digitalne tehnologije.

Od 50 tisoč evrov naprej

Izhodiščna cena pri različici z manjšo baterijo bo okrog 50 tisoč evrov. Ker je peaq bistveno večji od kodiaqa in še bolj od električnega brata enyaqa, nima veliko konkurence na trgu. Najbolj neposredna tekmeca sta lahko korejska SUV kia EV9 in hyundai ioniq 9, ki pa sta z dolžino prek pet metrov še daljša od peaqa.

Za primerjavo – cene enyaqa se v Sloveniji začnejo pri 41 tisoč evrih, kodiaqa pa pri 37 tisoč evrih. Več kot 50 tisoč evrov staneta različici RS tako za model kodiaq kot tudi enyaq.

Foto: Škoda Foto: Škoda Foto: Škoda