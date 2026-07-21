Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
21. 7. 2026,
7.41

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Škoda škoda karoq proizvodnja avtomobilov

Torek, 21. 7. 2026, 7.41

1 ura, 4 minute

Škoda

Škoda izdelala milijontega karoqa, naslednik prihaja čez leto in pol

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Škoda karoq tovarna | Foto Škoda

Foto: Škoda

Škoda je v svoji tovarni v Kvasinyju izdelala milijontega karoqa, enega svojih najpomembnejših športnih križancev. Izdelujejo ga že od leta 2017, njegovega naslednika pa bodo predstavili konec leta 2027 oziroma v začetku leta 2028.

Škoda je dosegla pomemben proizvodni mejnik – iz proizvodne linije v Kvasinyju je zapeljal milijonti karoq. Jubilejni avtomobil je različica 1.5 TSI s 110 kilovati v sivi barvi.

Karoq je na trg prišel leta 2017 kot tretji Škodin športni terenec oziroma križanec in je danes naprodaj na približno 60 trgih. Med devetimi športnimi terenci v ponudbi češke znamke ostaja njen tretji najbolje prodajani SUV.

Kupci lahko izbirajo med bencinskimi in dizelskimi motorji z močjo od 85 do 140 kilovatov, na voljo pa sta sprednji ali štirikolesni pogon. Kar 73 odstotkov kupcev izbere samodejni menjalnik, največje trge pa predstavljajo Nemčija, Češka in Velika Britanija.

Kmalu nov bencinsko gnani karoq

Škoda je hkrati razkrila, da razvoj naslednje generacije že poteka. Novi karoq bo predstavljen ob prelomu let 2027 in 2028. Letos so Čehi predstavili karoqovom električno alternativo epiq.

Karoq nastaja v tovarni Kvasiny, kjer izdelujejo tudi kodiaqa in octavio. Lani je tovarna z več kot 301.500 izdelanimi avtomobili postavila nov proizvodni rekord, letos pa jo čaka še posodobitev lakirnice za izboljšanje kakovosti in večjo proizvodno prilagodljivost.

Škoda karoq tovarna | Foto: Škoda Foto: Škoda

Škoda škoda karoq proizvodnja avtomobilov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.