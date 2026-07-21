Škoda je v svoji tovarni v Kvasinyju izdelala milijontega karoqa, enega svojih najpomembnejših športnih križancev. Izdelujejo ga že od leta 2017, njegovega naslednika pa bodo predstavili konec leta 2027 oziroma v začetku leta 2028.

Škoda je dosegla pomemben proizvodni mejnik – iz proizvodne linije v Kvasinyju je zapeljal milijonti karoq. Jubilejni avtomobil je različica 1.5 TSI s 110 kilovati v sivi barvi.

Karoq je na trg prišel leta 2017 kot tretji Škodin športni terenec oziroma križanec in je danes naprodaj na približno 60 trgih. Med devetimi športnimi terenci v ponudbi češke znamke ostaja njen tretji najbolje prodajani SUV.

Kupci lahko izbirajo med bencinskimi in dizelskimi motorji z močjo od 85 do 140 kilovatov, na voljo pa sta sprednji ali štirikolesni pogon. Kar 73 odstotkov kupcev izbere samodejni menjalnik, največje trge pa predstavljajo Nemčija, Češka in Velika Britanija.

Kmalu nov bencinsko gnani karoq

Škoda je hkrati razkrila, da razvoj naslednje generacije že poteka. Novi karoq bo predstavljen ob prelomu let 2027 in 2028. Letos so Čehi predstavili karoqovom električno alternativo epiq.

Karoq nastaja v tovarni Kvasiny, kjer izdelujejo tudi kodiaqa in octavio. Lani je tovarna z več kot 301.500 izdelanimi avtomobili postavila nov proizvodni rekord, letos pa jo čaka še posodobitev lakirnice za izboljšanje kakovosti in večjo proizvodno prilagodljivost.

Foto: Škoda