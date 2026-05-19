Škoda je danes razkrila svoj novi mali električni avtomobil, ki bo za češko znamko predstavljal vstop v svet elektromobilnosti.

Škoda je danes na svetovni premieri v Zürichu razkrila novi avtomobil epiq. Za zdaj le nekaj ključnih informacij in fotografij o avtomobilu, podrobnejša reportaža s premiere in prvi ogled avtomobila v živo pa v jutrišnji reportaži.

"Z modelom epiq nagovarjamo kupce, ki iščejo preprost in privlačen vstop v svet električne mobilnosti. Model združuje kompaktne mere s presenetljivo prostorno notranjostjo, vključno s 475-litrskim prtljažnikom, in obliko, osredotočeno na uporabnost. Ponuja kakovost in rešitve Simply Clever, ki jih kupci pričakujejo od Škode, obenem pa prinaša novosti, kot je dvosmerno polnjenje. Epiq je zasnovan tako, da se naravno prilagodi vsakodnevnemu življenju – v mestu in zunaj njega –, zato bo privlačna izbira tako za nove kupce kot za tiste, ki znamko že poznajo," je povedal Martin Jahn, ki je pri Škodi odgovoren za prodajo in marketing.

Novi epiq je dolg 4,17 metra, širok je 1,79 metra, medosna razdalja pa znaša 2,60 metra. Platišča bodo na voljo v velikostih od 17 do 19 palcev.

Foto: Gregor Pavšič

Prvi Škodin avtomobil s platforme MEB+, pogon tokrat na zadnji kolesi

Epiq je prvi Škodin model na novi platformi MEB+ in prvi povsem električni model znamke s pogonom na sprednji kolesi. Platforma je optimizirana za novo generacijo kompaktnih električnih vozil ter združuje manjšo maso in visoko učinkovitost.

Z dosegom okoli 440 kilometrov in možnostjo hitrega polnjenja je epiq primeren tako za mestno vožnjo kot tudi za daljša potovanja. Sorodna modela s te platforme sta Volkswagnova modela ID.polo in ID.cross.

Uporaben velik prtljažnik tako zadaj kot tudi spredaj

Kompaktni SUV-križanec ohranja tipične Škodine vrednote, kot sta prostornost in praktičnost, 475-litrski prtljažnik pa spada med največje v razredu. Epiq ponuja prostorno in funkcionalno notranjost, poleg 475-litrskega prtljažnika pa dodatne odlagalne možnosti, med drugim 25-litrski sprednji prtljažnik oziroma "frunk".

Križanec bo na voljo z dvema baterijama in tremi različicami moči – od 85 do 155 kilovatov – ter z največjim dosegom okoli 440 kilometrov. Na hitrih polnilnicah DC bo mogoče najzmogljivejšo različico 55 napolniti od 10 do 80 odstotkov v približno 24 minutah.

Epiq bo na voljo z dvema baterijskima paketoma. Manjša baterija bo imela neto kapaciteto 37,5 kilovatne ure in bo uporabljala železofosfatno (LFP) kemijo. Večja baterija bo ponujala neto kapaciteto 51,5 kilovatne ure in bo tipa NMC.

Foto: Gregor Pavšič

Najzmogljivejši epiq z večjo baterijo

Epiq bo na voljo v treh različicah moči: 35, 40 in 55. Model epiq 35 bo z manjšo baterijo ponujal največjo moč 85 kilovatov, enako baterijo bo uporabljal tudi epiq 40, ki pa bo imel največjo moč 99 kilovatov. Obe različici bosta razvili največji 267 njutonmetrov navora, z enim polnjenjem po WLTP prevozili do okoli 310 kilometrov in dosegli največjo hitrost 150 kilometrov na uro.

Najzmogljivejši epiq 55 bo imel večjo baterijo in pogon na sprednji kolesi z močjo 155 kilovatov ter največjim navorom 290 njutonmetrov. Njegova največja hitrost bo omejena na 160 kilometrov na uro. Ta različica bo po WLTP omogočala doseg do okoli 440 kilometrov, na hitrih polnilnicah DC pa bo baterijo mogoče napolniti od 10 do 80 odstotkov v približno 24 minutah.

O cenah podrobneje ob prihodu na trg, izhodiščna cena pa bo 26.700 evrov. To velja za epiqa z manjšo baterijo, cena epiq z večjo pa bo v Sloveniji okrog 36 tisoč evrov.