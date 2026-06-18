Xiaomi uradno v Evropo prihaja šele leta 2027, a prvi primerki njegovih električnih avtomobilov bi lahko na evropske ceste zapeljali precej prej. Nemška platforma Autohelden napoveduje začetek obsežnega uvoza kitajskih modelov, med njimi tudi zelo zaželena Xiaomijeva SU7 in YU7.

Nemška avtomobilska platforma Autohelden pripravlja obsežen program uvoza kitajskih avtomobilov v Evropo. Med najodmevnejšimi modeli bosta Xiaomijeva električna avtomobila SU7 in YU7, ki ju kitajski tehnološki velikan uradno še ne prodaja zunaj domačega trga. Uradno naj bi se prodaja v Evropi začela po letu 2027.

Nemci nameravajo letno uvoziti vsaj 50 tisoč avtomobilov

Po poročanju nemškega Automobilwoche je Autohelden končal priprave na vzpostavitev celotne logistične in prodajne verige. Podjetje bo samo skrbelo za carinjenje, homologacijo in tehnične postopke, avtomobile pa bo prodajalo prek mreže od 80 do 100 prodajnih mest po Evropi.

Direktor podjetja Christoph Wicke ocenjuje, da bi lahko že v prvem polnem letu prodali približno 50 tisoč vozil, od tega okoli tretjino v Nemčiji.

Poleg Xiaomija bo Autohelden uvažal tudi modele znamk Zeekr, Avatr in Jetour. Med njimi so Zeekrova modela 8X in 9X, več modelov znamke Avatr ter športna terenca jetour X70 in T2.

Največ zanimanja bo verjetno deležen xiaomi SU7, ki je na Kitajskem postal ena največjih avtomobilskih uspešnic zadnjih let. Xiaomijeva električna limuzina je s kombinacijo zmogljivosti, tehnologije in agresivne cene povzročila pravo senzacijo, podjetje pa zaradi izjemnega povpraševanja še vedno povečuje proizvodne zmogljivosti.

Sprejeti je treba tudi nekaj kompromisov

Takšen uvoz sicer ni več posebnost. Na evropskem trgu se pojavlja vse več podjetij, ki kupcem omogočajo neposreden nakup avtomobilov iz Kitajske, pri čemer prevzamejo tudi postopke homologacije, carinjenja in dostave.

Kljub temu imajo takšna vozila tudi nekaj omejitev. Ker gre za avtomobile, izdelane za kitajski trg, uporabljajo kitajski polnilni standard in ne evropskega priključka CCS. Polnjenje je sicer mogoče s posebnimi adapterji, vendar lahko to vpliva na hitrost polnjenja.

Čeprav kitajski avtomobili doma pogosto navdušujejo z zelo ugodnimi cenami, se ob prihodu v Evropo stroški povečajo zaradi prevoza, homologacijskih zahtev, carin in drugih dajatev. Zato evropske cene ne bodo neposredno primerljive s tistimi na Kitajskem.