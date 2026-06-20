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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sobota,
20. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 24 minut

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Prodaja avtomobilov električni avtomobili Tesla

Sobota, 20. 6. 2026, 4.00

5 ur, 24 minut

Električni avtomobili že maja pri 15 odstotkih trga. Kako bo junija?

Se nam obeta nov mesečni rekord? Teslino parkirišče v Ljubljani spet polno.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Tesla model 3 | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pogled na Teslino parkirišče v ljubljanskem BTC kaže, da se nam ta mesec morda obeta rekordna prodaja enega izmed električnih avtomobilov na slovenskem trgu.

Prodaja električnih avtomobilov se je letos v prvih petih mesecih v Sloveniji že več kot podvojila. Če so lani do konca maja trgovci registrirali 2.149 avtomobilov, so jih letos že 4.372. Tržni delež na celotnem bruto trgu, ki zavzema tudi izvoz v tujino, je 15-odstoten. 

Razlogov za rast prodaje je več. Na eni strani je prodajo močno pospešila kriza na Bližnjem vzhodu, ki je vplivala na podražitev fosilnih goriv, svoje pa so naredile tudi obstoječe subvencije in predvsem vse boljša ponudba cenovno dostopnejših avtomobilov. Najpomembnejša je povezava med kakovostjo, uporabnostjo in ceno – najboljši primer sta znamki Tesla in Leapmotor.

Registracije električnih avtomobilov v Sloveniji (januar–maj 2026):

prodaja 2026 prodaja 2025

TESLA

MODEL 3 

375

122

LEAPMOTOR

T03 

291

0

TESLA

MODEL Y 

260

192

ŠKODA

ELROQ 

196

80

VOLKSWAGEN

ID.7 

193

79

LEAPMOTOR

B10

158

0

VOLKSWAGEN

ID.4 

151

157

DONGFENG

BOX 

129

106

CUPRA

TAVASCAN

129

68

RENAULT

RENAULT 5

112

0

HYUNDAI

INSTER

105

41

HYUNDAI

KONA 

99

87

ŠKODA

ENYAQ 

94

27

OMODA

92

0

OPEL

FRONTERA 

81

4

MG

S5 EV

78

0

TOYOTA

BZ4X 

76

32

CUPRA

BORN

76

167

LEAPMOTOR

C10

73

0

RENAULT

TWINGO 

66

0

Tesla model 3 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Se nam obeta nov mesečni rekord?

Tesla je marca letos dosegla mesečni rekord prodaje oziroma registracij električnih avtomobilov. Takrat so registrirali 354 primerkov modela 3, ki je z novo različico in ceno tik pod mejo 35 tisoč evrov, pridobil trenutno še najvišjo subvencijo 7.200 evrov. Model 3 za realno ceno krepko pod 30 tisočaki je bil očitno prava motivacija za pospeševanje prodaje. Tesla si za zdaj lasti tudi prodajni rekord na letni ravni – pred tremi leti so registrirali skoraj tisoč modelov Y, letos so do konca maja registrirali 375 modelov 3. 

Registracije Teslinih avtomobilov so sicer tradicionalno neenakomerno razporejene, kar je posledica logističnih izzivov in lova na dober izkupiček vsakega četrtletja. Sodeč po vseh parkiranih novih modelih 3 na parkirišču v ljubljanskem BTC, pa bi lahko ta mesec celo presegli omenjeni izkupiček iz marca. Samo včeraj smo v Ljubljani videli krepko več kot sto še neregistriranih vozil. 

Omenjene neenakomerno razporejene registracije so tudi razlog za visoke mesečne konice za Teslin model 3. Tega namreč izdelujejo na Kitajskem, model Y pa v Nemčiji.

Leapmotor B10 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Poleg Tesle tudi skok za kitajski Leapmotor

Trg električnih avtomobilov ostaja močno razpršen, toda nekaj avtomobilov je že doseglo nadpovprečne prodajne rezultate. Velik skok je uspel kitajskemu Leapmotorju, ki je poleg malčka T03 na trg zelo uspešno poslal tudi srednje velik križanec B10 – teh so samo maja registrirali 80. Toda poudarjamo, da uradna statistika beleži registracije več kot sto različnih električnih avtomobilov in da je le enajstim uspelo v petih mesecih zbrati vsaj sto registracij. 

Med električne avtomobile s stabilno prodajo sodita tudi škoda elroq in volkswagen ID.7, ki med vozili evropskega porekla v prodajnem smislu nimata pravega izzivalca. Morda bo drugače z novim renault twingom – do konca maja so jih registrirali 66, njihovo število pa se bo zagotovo še povečevalo. Navsezadnje so v Revozu zaradi dobre prodaje twinga že zagnali drugo proizvodno izmeno. 

Prodaja avtomobilov električni avtomobili Tesla
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