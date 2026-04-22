Sreda, 22. 4. 2026, 5.59

Volkswagen

Še milijon vozil manj? Volkswagnova proizvodnja bo četrtino manjša kot nekoč.

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Volkswagen tovarna Wolfsburg | Foto Volkswagen

Volkswagen bo dodatno oklestil svojo proizvodnjo in sicer kar za milijon avtomobilov.

Avtomobilska industrija se spreminja tudi pri številu izdelanih avtomobilov, ki jih največji proizvajalci letno potrebujejo. Preveč izdelanih vozil ustvarja zalogo, ta pa lahko prinese višje stroške in slabše poslovne rezultate. Zmanjševanje obsega proizvodnje pomeni slabšo izkoriščenost obstoječih tovarn, ki se tako znajdejo tudi pred preizkusom osnovne rentabilnosti. To je tema, ki jo dobro poznajo tudi pri Volkswagnu, največjem proizvajalcu avtomobilov v Evropi.

Obseg dela so postavili leta 2019, zdaj ni več vzdržen

Vodstvo podjetja načrtuje zmanjšanje proizvodnje še za milijon avtomobilov. To je za nemški Manager Magazin v pogovoru potrdil izvršni direktor Oliver Blume. Cilj je izdelati devet milijonov avtomobilov letno, kar je torej bistveno manj od 11 milijonov izdelanih avtomobilov na letni ravni. To je bilo leta 2019, ko so proizvodnjo nato načrtovali za 12 milijonov avtomobilov letno in temu tudi prilagodili obseg dela v tovarnah. 

“Na eni strani veliko vlagamo v produkte. Hkrati smo že sprejeli obsežne ukrepe. Trenutno preučujemo dodatno zmanjšanje zmogljivosti za milijon enot, da bi se prilagodili razmeram na svetovnem trgu,” je dejal Blume.

Oliver Blume, izvršni direktor Volkswagna. | Foto: Volkswagen Oliver Blume, izvršni direktor Volkswagna. Foto: Volkswagen

Nekaj tovarn na robu obstoja

Blume ocenjuje, da je Volkswagen z vidika izdelkov sicer konkurenčen, vendar trenutna operativna marža v višini 2,8 odstotka ne zadostuje za financiranje večjih naložb iz lastnih virov. Ključni izziv ostaja presežna proizvodna zmogljivost, ki je prisotna tako v matični tovarni v Wolfsburg kot tudi v električnih obratih v Emden in Zwickau, kjer proizvodnja ne dosega polne izkoriščenosti.

Podobna slika velja za obrat gospodarskih vozil v Hanovru, kjer modela ID.buzz in multivan ne zapolnita vseh kapacitet. Čeprav se želijo v podjetju izogniti zapiranju tovarn, se proizvodnja v Osnabrück ukinja, lokacija pa naj bi ostala v uporabi. Blume ob tem ne izključuje niti možnosti prodaje posameznega obrata kitajskemu proizvajalcu, ki bi s tem pridobil proizvodno bazo v Evropi in se izognil carinam, a hkrati opozarja, da tak scenarij ni samoumeven.

Z vsemi omenjenimi ukrepi želi Volkswagen postopno izboljšati dobičkonosnost – z današnjih 2,8 odstotka na ciljno raven med 8 in 10 odstotki do leta 2030.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.