Še ena kitajska znamka, tudi pri tej uvozniki Hrvati: kakšen avtomobil je to?

Na slovenskih cestah bomo kmalu spoznali še eno kitajsko znamko, ki je stara komaj eno leto, a sodi pod okrilje največjega kitajskega avtomobilskega izvoznika.

Na slovenski avtomobilski trg prihaja še tretja znamka kitajske družbe Chery Auto, ki je največji kitajski izvoznik avtomobilov. Po znamkah Omoda in Jaecoo, za katerima kot uvoznik stoji hrvaško podjetje Grand Automotive, bo novejšo znamko Lepas pripeljala družba Auto Benassi - tudi ta ima svoj sedež na Hrvaškem.

Chery Auto je znamko Lepas ustanovil šele lani in jo nato prvič v Evropi predstavil na Tednu oblikovanja v Milanu, letos pa so svoja avtomobila pokazali tudi na avtomobilski razstavi v Pekingu.

Vse podrobnosti (cene, trgovska mreža …) za Slovenijo sicer še niso znane, Lepas pa ima en model v dveh različicah. To je lepas L6, ki je na voljo kot povsem električni ali pa priključnohibridni križanec. Električni ima baterijo kapacitete 67 kilovatnih ur (kWh), priključni hibrid pa združuje 1,5-litrski bencinski motor z električnim motorjem ter baterijo kapacitete dobrih 18 kWh.