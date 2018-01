Rusija: Ukradel oklepnik in vlomil v trgovino #video

Neki Rus je ukradel vojaški oklepnik in se z njim navsezgodaj odpravil po novo steklenico alkoholne pijače. Z vozilom je poškodoval parkirane avtomobile in razbil steklo trgovine.

[video: 67424 / ]

Priče so voznika opisale kot vinjenega

Tako bizarnih dogodkov smo iz Rusije dejansko že navajeni. Zgodilo se je pri mestu Apatiti blizu finsko-ruske državne meje, kjer živi okrog 60 tisoč ljudi. Rus, star od 20 do 30 let, je z zasebnega motošportnega vadbenega objekta ukradel vojaški oklepnik in se nato skozi gozd odpravil proti mestu.

Tam je pripeljal do trgovine, poškodoval enega izmed parkiranih vozil, obenem pa razbil še steklo na zunanjem poslopju trgovine. Priče so poročale, da je nato izstopil iz vozila, si na hitro ogledal škodo in nato skozi razbito steklo vstopil v trgovino po steklenico vina. Policija ga je nato kmalu prijela, aretaciji pa se ni upiral.