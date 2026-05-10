Gregor Pavšič

Nedelja, 10. 5. 2026, 4.00

Rudnik Asse II: okolje je prenevarno za ljudi

Reševal bo jedrske odpadke: ta bager prevzema najnevarnejšo službo v Nemčiji

Bager rudnik Bilfinger | Test uporabnosti v digitalnem dvojču rudnika. | Foto Biolfinger

V starem rudniku soli v Spodnji Saški Nemci pripravljajo enega najzahtevnejših okoljskih projektov v državi. Več sto metrov pod zemljo leži okoli 126 tisoč sodov radioaktivnih odpadkov, njihovo reševanje pa bo namesto ljudi prevzel posebej razvit robotski bager.

Nemški Bilfinger skupaj z raziskovalnim inštitutom Fraunhofer IOSB za potrebe nemške družbe za jedrska odlagališča razvija daljinsko vodeni specialni bager za delo v rudniku Asse II. V njem že desetletja hranijo radioaktivne odpadke, razmere pod zemljo pa veljajo za izjemno nevarne in nestabilne.

Najnevarnejše delo bo opravil bager

Številni sodi so poškodovani, prekriti s soljo ali izpostavljeni vlagi, zato klasično delo z ljudmi ni mogoče. Novi sistem temelji na visoko avtomatiziranem bagru s posebnimi prijemali, rezkalniki in žlicami, prilagojenimi delu v rudniku soli. Celoten postopek bo potekal na daljavo iz nadzornega centra na površju.

Pomemben del projekta predstavlja napredna robotika. Operaterji ne bodo neposredno upravljali vsakega giba stroja, temveč bodo določili cilj, programska oprema pa bo sama izračunala optimalne premike. S tem želijo zmanjšati možnost napak in povečati natančnost pri rokovanju z nevarnimi materiali. Del procesov – na primer odlaganje sodov v transportne zabojnike – naj bi bil pozneje celo popolnoma avtomatiziran.

Preizkus najprej v digitalnem dvojčku rudnika

Pred uporabo v rudniku bodo celoten sistem preverjali v digitalnem dvojčku rudnika, virtualni simulaciji, ki omogoča testiranje premikov, obremenitev in potencialnih tveganj še pred dejanskim posegom pod zemljo. Poleg virtualnega modela nastaja tudi fizično testno okolje, ki posnema razmere v rudniku.

Projekt velja za večgeneracijski izziv brez natančno določenega časovnega okvira. Nemčija je odločitev o odstranitvi odpadkov sprejela že pred več kot 15 leti, a se je izvedba izkazala za precej zahtevnejšo od prvotnih pričakovanj. Vsak sod bo treba identificirati, stabilizirati in pripraviti za transport, pri čemer lahko že manjši posegi vplivajo na stabilnost okolice.
Tehnologija, razvita za Asse II, bi lahko pozneje našla uporabo tudi drugje – denimo pri razgradnji kontaminiranih industrijskih objektov ali delu v drugih človeku nevarnih okoljih.

