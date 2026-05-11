Renault bo novodobni model 4 opremil z eno najbolj posebnih lastnosti originalne “katrce” - to je premične strehe.

Renault bo popestril ponudbo svojega električnega modela z oznako 4, ki je do zdaj prodajno v senci tehnično sorodne petke. Avtomobilu bodo dodali možnost premične platnene strehe. V originalni “katrci” se je odpirala ročno, zdaj se odpira električno ali celo prek govornega ukaza.

Odprtina v strehi je dolga 92 in široka 80 centimetrov. Ta možnost bo prijala voznikom v klimatsko ugodnejših krajih, na maso vozila in porabo pa bistveno ne bo vplivala. Sodeč po standardu WLTP se doseg pri premični strehi zmanjša le za sprejemljivih 11 kilometrov.

Kako je platnena premična streha videti v praksi?

