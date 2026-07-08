Renault da, Citroen in Fiat tudi, kaj pa Peugeot? Ne, nove stošestice ne bo.

Peugeot je zavrnil možnost, da bi sledil zgledu Renaulta in Citroena in obudil svoje nekdanje priljubljene mestne malčke. Obuditve “peugeota 106” tako za zdaj ne bo.

Pri Renaultu so obudili twinga, Citroën pripravlja sodobno interpretacijo spačka, Fiat pa nadaljuje zgodbo pande. Pri Peugeotu so medtem potrdili, da za zdaj ne nameravajo obuditi svojih nekdanjih mestnih uspešnic, kot sta bila modela 104 ali 106.

Izvršni direktor Peugeota Alain Favey je za britanski AutoExpress dejal, da znamka sicer vidi potencial v razredu najmanjših mestnih avtomobilov, kjer je nekoč prodala več kot milijon vozil modelov 106, 107 in 108. Kljub temu razvoj novega najmanjšega električnega Peugeota trenutno ni del strategije.

Čez dve leti bodo pri Peugeotu izdelali novo generacijo modela 208. Foto: Peugeot

V skupini Stellantis sicer že razvijajo novo generacijo cenovno dostopnih električnih mestnih avtomobilov. Na novi platformi bodo nastali nasledniki Fiatove pande, Citroënovega modela 2CV in modeli kitajske znamke Leapmotor. Peugeot v prvi fazi tega projekta ne bo sodeloval, saj želi ostati nekoliko višje pozicionirana znamka od Citroëna in Fiata.

Favey priznava, da ima do nekdanjih majhnih Peugeotov poseben odnos. Kot enega svojih najljubših je izpostavil model 104 iz leta 1972, ki je pomembno zaznamoval razvoj znamke, model 106 pa je v devetdesetih letih postal eden najbolj priljubljenih mestnih avtomobilov in je slovel tudi po odličnih voznih lastnostih.

Peugeot bo do leta 2030 predstavil sedem novih modelov, vendar bo poudarek na avtomobilih razredov B in C. Modelna ofenziva se bo začela leta 2027 z novo generacijo električnega modela e-208, sledili pa bodo še novi e-2008 in trije modeli srednjega razreda, med njimi tudi naslednik modela 308.

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Peugeot 106: mali avtomobil, ki je zaznamoval devetdeseta leta

Peugeot je model 106 predstavil leta 1991 kot naslednika modela 104 in svoj najmanjši avtomobil. S skupno dolžino le 3,56 metra je bil namenjen predvsem mestni vožnji, vendar je zaradi majhne mase, dobrega podvozja in natančnega krmiljenja hitro postal priljubljen tudi med vozniki, ki so iskali zabaven avtomobil za vsak dan.

V več kot dvanajstih letih proizvodnje je Peugeot izdelal približno 2,8 milijona primerkov modela 106. Ponudba je segala od varčnih bencinskih in dizelskih različic do športnih izvedb XSi, Rallye in predvsem 106 GTi s 16-litrskim bencinskim motorjem s 120 konjskimi močmi. Zaradi nizke mase, ki je znašala manj kot tono, velja 106 GTi še danes za enega najbolj cenjenih "hot hatch" avtomobilov devetdesetih let.

Leta 1996 je model doživel temeljito prenovo, leta 2003 pa ga je v Peugeotovi ponudbi nasledil model 107, ki so ga razvili v sodelovanju s Citroënom in Toyoto.