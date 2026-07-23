Evropski avtomobilski trg je v prvi polovici leta zrasel za skoraj sedem odstotkov, rast pa so poganjali predvsem elektrificirani pogoni. Električni avtomobili so prvič presegli petino vseh registracij v Evropski uniji, skupaj s priključnimi hibridi pa že predstavljajo skoraj tretjino evropskega trga.

V prvi polovici leta so v Evropi registrirali 7,2 milijona novih avtomobilov, kar je 6,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V državah Evropske unije je prodaja narasla za 5,7 odstotka, s 5,5 na 5,8 milijona novih vozil, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA).

Prodaja avtomobilov s priključnim kablom se je letos v Sloveniji skoraj podvojila (+ 98 %). Rast prodaje električnih avtomobilov je v prvem polletju 124-odstotna, priključnih hibridov pa 30-odstotna.

Deleži pogonov novih avtomobilov v celotni Evropi (v EU)

delež 2026 v Evropi (EU) rast prodaje v Evropi (EU) električni: 22,2 % (20,7 %) + 35,1 % (+ 40,5 %) priključni hibridi: 10,3 % (9,8 %) + 24,8 % (+ 22,5 %) hibridi: 36,9 % (37,3 %) + 12,2 % (+13,2 %) bencin: 22 % (22,2 %) – 16,2 % (– 17,2 %) dizel: 6,5 % (7,5 %) – 17,0 % (– 16,5 %)

vir: ACEA

Rast prodaje električnih avtomobilov poganja tudi prihod manjših in cenovno dostopnejših vozil. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Največjo rast še naprej beležijo elektrificirani pogoni. V Evropski uniji so baterijski električni avtomobili dosegli 20,7-odstotni tržni delež, kar je občutno več kot lani, ko je znašal 15,6 odstotka. Na ravni celotne Evrope, kamor sodijo tudi države, kot so Velika Britanija, Švica, Norveška in Islandija, je njihov delež še nekoliko višji in znaša 22,2 odstotka. Priključni hibridi predstavljajo dodatnih 9,8 odstotka trga v EU oziroma 10,3 odstotka v Evropi.

To pomeni, da avtomobili s priključnim polnjenjem že predstavljajo tretjino vseh novih avtomobilov v Evropi, a prav tako, da skoraj 80 odstotkov novih avtomobilov za svoje delovanje še potrebuje klasični motor. Ti so nepogrešljivi tudi v hibridih.

Največji evropski trgi so pri električnih avtomobilih zabeležili izrazito rast. V Franciji se je prodaja povečala za skoraj 63 odstotkov, v Nemčiji za 48 odstotkov, na Danskem za 41 odstotkov, v Italiji celo za 77 odstotkov. V Sloveniji je rast prodaje električnih avtomobilov letos znašala kar 124 odstotkov.

Statistika pri hibridih še naprej ni natančna

Najbolj priljubljen pogon med kupci ostajajo hibridi, ki so dosegli 37,3-odstotni tržni delež. Statistika sicer še naprej ne loči med zgolj blagimi hibridi, ki so danes samodejno del večine avtomobilov z bencinskim motorjem, in "pravimi" samopolnilnimi hibridi.

Na drugi strani se nadaljuje hiter padec za avtomobile z motorjem z notranjim zgorevanjem, ki nimajo nikakršne elektrifikacije. Prodaja klasičnih bencinskih avtomobilov se je v prvi polovici leta zmanjšala za 17,2 odstotka, njihov tržni delež pa je padel z 28,4 na 22,2 odstotka. Še naprej upada tudi prodaja dizelskih avtomobilov, ki so izgubili 16,5 odstotka kupcev in predstavljajo le še 7,5 odstotka vseh novih registracij v EU.

Skupni tržni delež bencinskih in dizelskih avtomobilov se je tako v enem letu v EU zmanjšal s 37,8 na 29,7 odstotka, kar potrjuje nadaljevanje prehoda evropskega avtomobilskega trga k elektrificiranim pogonom.