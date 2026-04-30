Četrtek, 30. 4. 2026, 7.14

Prvič nad New Yorkom: "leteči taksi" tudi za Američane ni več znanstvena fantastika

New York leteči taksi evtol | Joby S4 je eVTOL z navpičnim vzletanjem in pristajanjem. Pelje lahko pilota in še štiri potnike. | Foto Joby Aviation

Joby S4 je eVTOL z navpičnim vzletanjem in pristajanjem. Pelje lahko pilota in še štiri potnike.

Foto: Joby Aviation

Namesto dveh ur z avtomobilom bi prevoz od letališča JFK v New Yorku do Manhattna z “letečim taksijem” trajala le še deset minut.

eVTOL Ehang
Avtomoto Slovenec v samoletečem taksiju brez pilota: v Evropi fantazija, za Kitajce že realnost

Ameriško podjetje Joby Aviation je naredilo pomemben korak k uvedbi zračnih taksijev, saj je prvič izvedlo demonstracijske polete nad New Yorkom. Testiranja so potekala na realnih trasah med Manhattnom in letališčem John F. Kennedy, njihov cilj pa je vzpostavitev redne komercialne storitve, ki bi bistveno skrajšala čas potovanja med mestom in letališčem.

Ameriški eVTOL je blizu zaključne certifikacije pri FAA

V središču projekta je električno letalo z navpičnim vzletom in pristankom, model Joby S4, ki lahko prevaža pilota in štiri potnike. Podjetje, ki ga je 7 800 milijoni dolarjev finančno podprla tudi Toyota, že razvija proizvodnjo v Kaliforniji. Strateško so prevzeli podjetje Blade Urban Air Mobility, ki ponuja helikopterske prevoze za premožnejše potnike – obstoječe helikopterje želi Joby postopoma nadomestiti s tišjimi in električnimi alternativami. S helikopterji so samo lani na tej relaciji prepeljali 90 tisoč potnikov.

Kljub napredku ostaja ključna ovira regulativa. Za komercialno uvedbo mora podjetje pridobiti certifikacijo ameriške agencije FAA (Federal Aviation Administration), pri čemer je Joby že v zaključni fazi postopka. Demonstracijski leti v New Yorku so bili zato usmerjeni predvsem v preverjanje zmogljivosti in hrupa v zahtevnem urbanem okolju, kar je ključno za pridobitev dovoljenj.

Vizija podjetja je ambiciozna: pot med Manhattnom in letališčem JFK, ki danes lahko z avtomobilom traja tudi do dve uri, naj bi skrajšali na manj kot deset minut. 

