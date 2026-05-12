Audi je razkril prve fotografije svojega novega največjega modela Q9, ki ga bodo dokončno razkrili julija. Med poudarke za zdaj sodi elektronsko odpiranje vrat.

Novi audi Q9 bo postal največji in najbolj prestižen Audijev športni terenec do zdaj. Model, ki prihaja na trg poleti 2026, so zasnovali predvsem z mislijo na udobje dolgih potovanj, družinsko uporabnost in poslovni prevoz, pri čemer Audi izpostavlja prostorno in izrazito luksuzno notranjost.

Q9 bo na voljo s šest- ali sedemsedežno postavitvijo. Posebej izstopa različica s šestimi sedeži, kjer sta v drugi vrsti dva individualna električno nastavljiva sedeža z aktivnim prezračevanjem, kar Audi primerja z udobjem poslovnega razreda v letalih. Tudi sprednja sedeža ponujata prezračevanje in masažno funkcijo.

Posebnost novega modela bodo električno vodena vrata – prvič pri Audiju. Odpirati in zapirati jih bo mogoče prek ključa, aplikacije myAudi ali kar s pritiskom na zavorni pedal oziroma zaponko varnostnega pasu. Senzorji bodo obenem skrbeli za zaznavanje ovir in preprečevali trke z bližnjimi objekti ali kolesarji. Tako se Nemci odzivajo na izzive Kitajcev - podobno funkcijo na primer ima zeekr 7X.

Velik poudarek so namenili tudi občutku prostornosti. Panoramska streha meri približno 1,5 kvadratnega metra in omogoča elektronsko prilagajanje prosojnosti posameznih segmentov stekla. Notranjost dopolnjujejo novi materiali, med drugim volna z vlakni alpake, leseni okrasni elementi in matirane površine, ki zmanjšujejo vidnost prstnih odtisov.

Na tehnološki strani pri Audiju za zdaj izpostavljajo novi 4D-zvočni sistem, brezžično polnjenje po standardu Qi2.2 ter USB-C priključke z močjo do 100 vatov. Q9 bo ponujal tudi številne praktične rešitve za prevoz prtljage, vključno z aluminijastim sistemom za pritrjevanje tovora v prtljažniku.

Audi bo celoten avtomobil uradno razkril poleti 2026, že zdaj pa je jasno, da želi z modelom Q9 neposredno konkurirati največjim in najbolj prestižnim luksuznim športnim terencem na svetu.

