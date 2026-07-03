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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
3. 7. 2026,
6.40

Osveženo pred

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Škoda Tour de France Tour de France škoda peaq

Petek, 3. 7. 2026, 6.40

1 ura, 4 minute

Škoda in Tour de France

Prva velika naloga: škoda peaq bo vodil polovico etap dirke Tour de France

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Škoda Tour de France | Novi škoda peaq za direktorja Tour de France. | Foto Škoda

Novi škoda peaq za direktorja Tour de France.

Foto: Škoda

Direktor kolesarske dirke po Franciji bo na polovici etap uporabljal novi električni škoda peaq, v oblikovalskem oddelku Škode so zasnovali tudi najprestižnejše pokale za zmagovalce letošnje dirke.

Škoda peaq
Avtomoto Škoda peaq: največji in najdražji avtomobil znamke Škoda – kaj vse obeta? #foto

Škoda Auto ostaja eden najpomembnejših partnerjev dirke Tour de France. Češki proizvajalec je glavni partner znamenite francoske kolesarske dirke že 23. leto zapored, sodelovanje z organizatorjem A.S.O. pa ima zagotovljeno najmanj do leta 2028.

Škoda tradicionalno oblikuje pokale za zmagovalce kolesarske dirke po Franciji. | Foto: Škoda Škoda tradicionalno oblikuje pokale za zmagovalce kolesarske dirke po Franciji. Foto: Škoda Direktor dirke bo vozil škodo superb in škodo peaq

Za potrebe organizacije letošnje dirke bo Škoda zagotovila do 225 elektrificiranih vozil, med katerimi bodo povsem električni modeli enyaq ter priključnohibridni superb iV. Posebno vlogo bo imel novi električni športni terenec peaq, ki bo na 12 od skupno 21 etap služil kot znameniti "rdeči avtomobil" direktorja dirke Christiana Prudhomma. Na preostalih etapah bo uporabljal priključnohibridni superb iV, ki bo služil kot mobilni komandni center.

Tour de France bo Škoda izkoristila tudi za prvo javno predstavitev dveh novih električnih modelov. Obiskovalci bodo lahko prvič od blizu spoznali kompaktni električni križanec epiq, namenjen vstopnemu delu ponudbe, ter novi sedemsedežni športni terenec peaq, ki bo postal paradni električni model znamke. S tema modeloma bo Škoda letos podvojila svojo ponudbo povsem električnih avtomobilov.

Škoda ostaja tudi pokrovitelj zelene majice za najboljšega sprinterja, pripravila pa je tudi pokale za skupnega zmagovalca, najboljšega sprinterja, najboljšega hribolazca in najboljšega mladega kolesarja. Letos so pokali prvič oblikovani po novem oblikovalskem jeziku Modern Solid, ki ga zaznamujejo čiste linije in navpični elementi, navdih pa črpa iz sodobne identitete znamke.

Pred štirimi leti obisk prelazov Tour de France z električnim škoda enyaqom:

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Škoda Tour de France Tour de France škoda peaq
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