Prenovljeni cupra born prihaja že 5. marca. Prvi električni model znamke bo ob osvežitvi sredi življenjskega cikla dobil ostrejši videz, izboljšano notranjost in nadgrajeno tehnologijo.

Born sodi med prodajno najuspešnejše avtomobile v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič Prenovljeni cupra born bo oblikovno izstopal z novim svetlobnim podpisom treh trikotnikov, ki ga poznamo že z modelov, kot so tavascan, formentor in terramar. Prenovljena bo tako zadnja svetlobna linija z osvetljenim logotipom kot tudi sprednji del – po vzoru prihajajočega modela raval. Spremembe vključujejo nov pokrov motorja, preoblikovan odbijač z dodatnimi zračnimi odprtinami ter izboljšano aerodinamiko.

V notranjosti pri Cupri obljubljamo boljšo kakovost z novimi materiali in posodobljen informacijsko-zabavni sistem. Pričakovati je tudi ergonomijske izboljšave, med drugim morebitno zamenjavo dosedanjih haptičnih tipk na volanu s klasičnimi fizičnimi gumbi.

Tehnične podrobnosti še niso potrjene, a platforma MEB je v zadnjih letih doživela več nadgradenj na področju učinkovitosti in zmogljivosti. Trenutno Born ponuja bateriji s kapaciteto 59 ali 79 kilovatnih ur (kWh).

Video - napovednik prenovljenega borna