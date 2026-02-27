Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
27. 2. 2026,
6.49

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
cupra born Cupra

Petek, 27. 2. 2026, 6.49

54 minut

Cupra born

Prva napoved: Španci čez nekaj dni razkrijejo prenovljeni cupra born #video

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Cupra born | Foto Cupra

Foto: Cupra

Prenovljeni cupra born prihaja že 5. marca. Prvi električni model znamke bo ob osvežitvi sredi življenjskega cikla dobil ostrejši videz, izboljšano notranjost in nadgrajeno tehnologijo.

Born sodi med prodajno najuspešnejše avtomobile v Sloveniji. | Foto: Gregor Pavšič Born sodi med prodajno najuspešnejše avtomobile v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič Prenovljeni cupra born bo oblikovno izstopal z novim svetlobnim podpisom treh trikotnikov, ki ga poznamo že z modelov, kot so tavascan, formentor in terramar. Prenovljena bo tako zadnja svetlobna linija z osvetljenim logotipom kot tudi sprednji del – po vzoru prihajajočega modela raval. Spremembe vključujejo nov pokrov motorja, preoblikovan odbijač z dodatnimi zračnimi odprtinami ter izboljšano aerodinamiko.

V notranjosti pri Cupri obljubljamo boljšo kakovost z novimi materiali in posodobljen informacijsko-zabavni sistem. Pričakovati je tudi ergonomijske izboljšave, med drugim morebitno zamenjavo dosedanjih haptičnih tipk na volanu s klasičnimi fizičnimi gumbi.

Tehnične podrobnosti še niso potrjene, a platforma MEB je v zadnjih letih doživela več nadgradenj na področju učinkovitosti in zmogljivosti. Trenutno Born ponuja bateriji s kapaciteto 59 ali 79 kilovatnih ur (kWh). 

Video - napovednik prenovljenega borna

cupra born Cupra
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.