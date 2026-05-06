Peugeot s prenovljenim modelom 308 kljubuje dvem trendom na avtomobilskem trgu – ostajajo pri karavanski izvedbi in med motorje so vrnili dizelski motor.

Foto: Gregor Pavšič Trendi na evropskem avtomobilskem trgu so že dolgo znani in veljajo tako za Evropo kot tudi Slovenijo. Daleč največ kupcev se odloči za športne terence, ki v Sloveniji letos presegajo že 60 odstotkov trga. Že več let pa je opazne vse manj ponudbe avtomobilov z dizelskimi motorji, kar posledično pomeni tudi prosti pad tržnega deleža tega nekoč prevladujočega pogona.

V prvem delu letošnjega leta se je v Sloveniji celo zgodil pomemben in zanimiv mejnik – trgovci so registrirali več električnih avtomobilov kot osebnih vozil z dizelskim motorjem. Po podatkih Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA so v prvem četrtletju v Sloveniji registrirali 2.297 avtomobilov z električnim in 2.250 z dizelskim motorjem. Na letni ravni so bili električni avtomobili tako pri 13,9 odstotka, dizelski pa pri 13,6 odstotka trga.

Toda izjeme na trgu vseeno obstajajo. Vsak novi avtomobil pač ni športni terenec, navsezadnje je takega še skoraj 40 odstotkov slovenskega trga, tudi dizelski motor pa vsaj pri nekaterih znamkah ostaja pomemben član ponudbe motorjev. Med te znamke sodi tudi Peugeot oziroma na splošno koncern Stellantis. Francoska avtomobilska znamka je ena redkih, ki v segmentu C še ponuja karavansko izvedbo, obenem pa tudi dizelski motor.

Model 308 je s prenovo dobil nekaj zunanjih popravkov, toda bistvo se skriva prav v razširjeni ponudbi motorne palete. Ta je bila nekaj časa omejena le na šibkejši blagohibridni bencinski motor in bistveno dražji priključni hibrid. Zdaj so tristoosmici dodali še 1,5-litrski turbodizelski motor z močjo 96 kilovatov (130 "konjev"). Vsi avtomobili imajo samodejni menjalnik, ročnega v 308 ne bo več mogoče dobiti.

Cena za dizelski motor povsem enaka blagemu hibridu

Že zdaj lahko napovemo večje povpraševanje po dizelskem motorju. Ta je namreč cenovno v Sloveniji do zadnjega evra izenačen z blagim hibridom (moč 107 kilovatov), priključni hibrid (sistemska moč 143 kolivatov) pa je dražji kar za 13 tisoč evrov. Za nameček priključni hibrid ne dobi nikakršne subvencije.

Pri dizelskem ali blagohibridnem pogonu pa vse to pomeni začetno ceno pod 26 tisočaki, le najbolje opremljena različica GT pa dosega (vsaj brez doplačil) mejo 30 tisoč evrov.

Model 308 ima tudi po prenovi še vedno električno različico – ker gre le za predelavo klasičnega vozila, ta prodajno pričakovano ni bila ravno uspešna. Električni 308 bo mogoče vseeno v Sloveniji še naročiti, cene zanj pa še niso znane.

Karavan je le 800 evrov dražji

Peugeotovi trgovci in uvoznik za Slovenijo so pri prodajnih načrtih samozavestni in želijo med prvih pet v segmentu. Letos bi radi prodali 300, prihodnje leto pa v polnem letu 500 vozil 308. Po predvidevanjih bosta dve tretjini kupcev izbrali karavansko izvedbo, ki je le 800 evrov dražja od kombilimuzine.

