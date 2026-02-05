Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

5. 2. 2026
BMW i3

Prihodnost BMW-ja: novi električni i3 že nastaja v Münchnu

Gregor Pavšič

Foto: BMW

Foto: BMW

BMW je v Münchnu izdelal prva predserijska vozila novega električnega modela i3, kar predstavlja ključen mejnik pred začetkom serijske proizvodnje, načrtovane za drugo polovico leta 2026.

BMW iX3
Avtomoto Prvič v Sloveniji: razkritje enega ključnih BMW tega desetletja #video

Vozila so prvič v celoti nastala v Münchnu in že potujejo skozi vse faze sodobnega, digitalno povezanega proizvodnega procesa – od stiskalnice in karoserije do lakirnice, montaže in logistike.

Predserijska vozila tudi test pripravljenosti tovarne

Prehod v fazo predserijske proizvodnje pomeni, da vsi proizvodni in logistični sistemi delujejo v realnih razmerah. Namen tega obdobja je preverjanje opreme, digitalne integracije ter natančna analiza vsakega posameznega koraka, s ciljem optimizacije procesov pred začetkom serijske proizvodnje. Pomemben poudarek je tudi na usposabljanju zaposlenih, ki poteka tako z uporabo razširjene resničnosti kot neposredno na novih proizvodnih linijah.

Po modelu iX3, ki ga izdelujejo na Madžarskem (Debrecen), je to drugi model z nove platforme "neue klasse".

Foto: BMW Foto: BMW

električni avtomobili proizvodnja avtomobilov BMW i3 BMW
