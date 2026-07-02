Fiat želi postati eden vodilnih ponudnikov električne mikromobilnosti. Predstavili so koncept štirisedežnega vozila multiplina, s katerim bodo leta 2028 razširili ponudbo najmanjših električnih vozil.

Fiat je predstavil novo strategijo na področju mikromobilnosti, s katero želi postati eden vodilnih ponudnikov električnih vozil za mestna središča. V središču načrtov ostajajo električni štirikolesnik topolino, dostavni trikolesnik tris in novi koncept multiplina, ki napoveduje prihod povsem novega štirisedežnega modela.

Največji uspeh trenutno beleži topolino, ki je bil po navedbah Fiata lani najbolje prodajani električni štirikolesnik v Evropi. Italijani za drugo četrtletje letošnjega leta napovedujejo še približno 30-odstotno rast naročil, ponudbo pa širijo tudi z novimi izvedbami.

Nov koncept napoveduje serijski “avtomobil”

Pogled v prihodnost predstavlja koncept multiplina, sodobna interpretacija nekdanjega modela fiat 600 multipla. Serijska različica naj bi na trg prišla leta 2028 kot štirisedežno električno vozilo kategorije L7e. Fiat obljublja več prostora in udobja kot pri topolinu, hkrati pa precej nižje stroške uporabe kot pri klasičnih osebnih avtomobilih.

Štirikolesniki so še posebej zanimivi za velika mesta, veliko smo jih na primer nedavno opazili na ulicah Amsterdama. V Sloveniji so mesta za taka vozila precej manj primerna. Oteževalna okoliščina štirikolesnikov je predvsem nizka hitrost.

S topolinom, trisom in multiplino želi Fiat prvič povezati vse svoje projekte lahkih električnih vozil v enoten ekosistem. Cilj ni le ponuditi posamezne modele, temveč ustvariti celovito rešitev za mestni prevoz ljudi in blaga. Izvršni direktor Olivier François je ob predstavitvi poudaril, da bo mikromobilnost eno ključnih razvojnih področij znamke v prihodnjih letih.

