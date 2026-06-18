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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
18. 6. 2026,
6.03

Osveženo pred

3 minute

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Porsche porsche taycan električni avtomobili

Četrtek, 18. 6. 2026, 6.03

3 minute

Porsche taycan - konec za sport turismo in cross turismo

Preslaba prodaja, konec avtomobilske posebnosti? Porsche ukinja zadnja karavana.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Porsche taycan | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Porsche ob prenovi električnega taycana domnevno ukinja dve karoserijski različici. Zaradi skromnega povpraševanja se očitno vsaj na nekaterih trgih poslavljata taycan sport turismo in taycan cross turismo.

Porsche taycan
Avtomoto Porsche taycan - Novi vozniški hedonizem? Odpeljali smo prvih tisoč kilometrov. #foto

Porsche je ob predstavitvi modelnega leta 2027 za električni taycan sprejel pomembno odločitev. Iz ponudbe se očitno umikata karavanski različici, ki kupcev nista uspeli prepričati v pričakovanem obsegu. To je nadaljevanje trenda, ki se je začel že leta 2023, ko je Porsche ukinil tudi panamero sport turismo. Zdaj se iz ponudbe poslavljata še zadnja predstavnika karavanske filozofije iz Stuttgarta, kar pomeni konec ene od bolj posebnih niš v ponudbi nemške športne znamke.

Praktičnost karavansko usmerjenih porschejev (taycan, panamera):

Porsche taycan | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Porsche panamera sport turismo | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Porsche panamera sport turismo | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Taycanu nekaj večja baterija in umetni osemstopenjski menjalnik

Taycan cross turismo je bil predstavljen kot nekoliko bolj robustna in pustolovsko naravnana različica električnega taycana. S povečano oddaljenostjo od tal, zaščitnimi elementi karoserije in večjo uporabnostjo je želel nagovoriti kupce, ki so iskali alternativo športnim terencem. Sport Turismo pa je stavil predvsem na elegantnejšo karavansko silhueto in večjo praktičnost v primerjavi s klasično limuzino. Oba sta imela v primerjavi z limuzino veliko uporabnejši prtljažnik - med našimi testi smo na primer v zadek spravil sanke oziroma kolo BMX. 

Ob tem je Porsche sicer pripravil tudi nekaj tehničnih novosti za prenovljeni Taycan. Največ pozornosti vzbuja novi sistem E-Shift, ki simulira osem prestav in vozniku omogoča prestavljanje z obvolanskimi ročicami. Sistem dopolnjujeta umetno ustvarjen športni zvok in virtualni prikaz vrtljajev, s čimer želi Porsche električnemu avtomobilu dodati več vozniških čustev. Podobno rešitev že ima Hyundai pri športnih modelih ioniq z oznako N.

Osnovne različice taycan, taycan 4 in taycan 4S bodo po novem serijsko opremljene z večjo baterijo kapacitete 105 kilovatnih ur, omogočili pa bodo tudi višjo konično moč polnjenja 320 kilovatov. Novost je tudi prikaz stanja kapacitete baterije (“state of health”), ki bo lastnikom omogočal spremljanje njene dolgoročne ohranjenosti.

Porsche porsche taycan električni avtomobili
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