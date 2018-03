Prepričljivi novi Polo želi v slovenske garaže

O tem, da je novi Volkswagen Polo pravi osvajalec, ni nobenega dvoma. Prepričal je domače novinarje iz sveta avtomobilizma in javnost ter prejel laskavi naslov slovenski avto leta 2018, potegoval se je tudi za evropski naslov. A svojo osvajalsko pot je šele začel, saj meri na garaže in parkirišča ponosnih lastnikov. Argumentov, tako racionalnih kot čustvenih, mu vsekakor ne manjka, z veseljem bo zapeljal in navdušil staro in mlado.

Oglasno sporočilo

Novi Polo je vsekakor prepričljiv avtomobil, prepriča z odraslo, a še vedno razgibano zunanjostjo. V primerjavi s predhodnikom je zrasel v vse smeri, iz vozniškega sedeža daje vtis, kot da voznik upravlja večjega brata Golfa. Na račun številnih asistenčnih sistemov je upravljanje vozila intuitivno in preprosto, vožnja pa v vsakem primeru udobna. Prostorna notranjost in kakovostni sedeži ter izbrani materiali dokazujejo, da je Polo mojster v učinkoviti izrabi prostora. Bistveno prostornejši je tudi prtljažnik – vanj gre skoraj vse, kar si lahko zamislite. En krog z novim Polom vam bo dal jasno vedeti, da je naziv slovenski avto leta romal v prave roke.

Ne glede na to, ali bo novi Polo prevažal gospe ali gospodične, mlad ali starejši par ali pa opravljal vlogo drugega družinskega avtomobila, bo to počel suvereno. Vsak kupec novega Pola si lahko avtomobil povsem prilagodi svojemu okusu in potrebam. Na voljo je kar 14 barv zunanjosti in mnogo različnih zasnov notranjosti, vključno z dvema izvedbama dekorativnih elementov in več kot desetimi različnimi sedežnimi prevlekami. Kupec se lahko odloči za varčen bencinski ali dizelski motor ter ročni ali vrhunski samodejni menjalnik s sedmimi prestavami. Izbira je torej povsem vaša.

Napredni tehnološki pomočniki za večje udobje

Novi Polo ničesar ne prepušča naključju. Bogat nabor asistenčnih sistemov pozorno spremlja skoraj vse, kar se dogaja okoli vas. Že serijsko je namreč opremljen s sistemom za nadzor prometa (Front Assist), ki pozna tudi mestni funkciji zaviranja v sili in zaznavanja pešcev. Urbano okolje ga ne preseneti, v njem se počuti kot riba v vodi. Seveda vam pomaga parkirati "po šolsko", senzor za mrtvi kot pa vam pomaga varno speljati z nepreglednih parkirišč. Če se odločite doplačati še za polavtomatsko funkcijo za izvoz s parkirnega mesta (Park Assist), bodo poškodbe in odrgnine na parkiriščih, ki pogosto stanejo veliko denarja, stvar preteklosti.

Še dostopnejši – že od 10.990 evrov

Slovenski uvoznik se je odločil veselje ob zmagi na izboru Slovenski avto leta 2018 deliti z lastniki novega Pola. Ta je, opremljen s sistemom Front Assist s funkcijo zaznavanja pešcev, v posebni akcijski ponudbi na voljo že za 10.990 evrov, pa tudi sicer so cene prijazne do slovenskega gospodinjstva. V svoj avtomobilski razred je novi Polo vnesel tudi nadvse uporabno in cenovno dostopno inovacijo, ki bo všeč predvsem mlajšim – digitalne merilnike, ki mu dajo tisto piko na i, ko gre za vprašanje tehnološke izpopolnjenosti. Novi Polo vsekakor ni več mestni malček, deluje in se pelje zelo odraslo, za kar skrbijo tudi tehnološke dobrote v obliki žarometov LED, samodejnega preklop dolgih in kratkih žarometov, radarskega tempomata, modernega infozabavnega sistema in tako dalje. Če iščete nov avtomobil, v katerem bi radi uživali vrsto let, vsekakor preizkusite novega Pola. Privlačnosti kovinskega zapeljivca se morebiti preprosto ne boste mogli upreti.