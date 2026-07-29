Pred prihodom v Slovenijo: električni VW ID.polo pod 25 tisočaki, znane podrobnosti

Jeseni bo Volkswagen na slovenski trg pripeljal novi električni ID.polo, ki bo v osnovni različici stal manj kot 25 tisoč evrov in se bo tako uvrstil med avtomobile z najvišjo državno subvencijo. Nemci z njim odgovarjajo na vse ostrejšo konkurenco kitajskih proizvajalcev in drugih tekmecev v razredu električnih avtomobilov med 20 in 30 tisoč evri, kjer bo v prihodnjih mesecih zelo živahno.

Trg majhnih (in še posebej električnih) novih avtomobilov se zaostruje. Zadnji meseci so pokazali, da predvsem nekateri kitajski proizvajalci in Tesla pritiskajo na evropske proizvajalce tako s konkurenčnimi avtomobili kot tudi cenami. V razredu najmanjših mestnih vozil se jim je že dobro uprl Renault s twingom, razred višje oziroma pri električnih avtomobilih s ceno med 20 in 30 tisoč evri pa se tudi letos jeseni že obeta veliko zanimivega.

Poudarki:

Volkswagen bo v Slovenijo že letos jeseni pripeljal tudi prve primerke najcenejšega ID.polo.

Osnovna različica bo stala manj kot 25 tisoč evrov in bo upravičena do najvišje subvencije v višini 7.800 evrov.

Baterija s kapaciteto 37 kilovatnih ur (kWh) bo omogočala približno 250 kilometrov realnega dosega, večja 52-kWh baterija pa približno sto kilometrov več.

Najcenejši ID.polo bo imel 80-kilovatni elektromotor, do 100 kilometrov na uro bo pospešil v 10,6 sekunde, največja hitrost bo 160 kilometrov na uro.

Po merah se ID.polo najbolj približa vozilu kia EV2, nekoliko krajša sta dongfeng box in BYD dolphin surf, večja tekmeca pa sta BYD atto 2 in leapmotor B05.

Volkswagen je za ID.polo v Evropi že prejel približno 25 tisoč naročil, višje stopnje opreme pa ceno hitro dvignejo proti 35 oziroma skoraj 39 tisoč evrom.

Foto: Volkswagen

Bo baterija 37 kWh zadoščala? Za vlogo drugega domačega avtomobila zagotovo.

Volkswagen bo letos jeseni kot prodajno vodilna znamka pripeljal novi ID.polo. Čeprav naj bi po prvih napovedih na trg najprej poslali najbolje opremljene različice z večjo baterijo, bodo že jeseni v Sloveniji tudi prvi primerki najosnovnejše različice. Razlogi so jasni – medtem ko bo ID.polo z večjo baterijo (52 kWh) stal že kar zasoljenih 38 tisočakov, bo izhodiščna cena za osnovnega tik pod mejo 25 tisoč evrov. To bo v Sloveniji tudi predpogoj za pridobitev najvišje subvencije 7.800 evrov (sicer 7.200 evrov).

Osnovni ID.polo ima baterijo kapacitete 37 kWh, kar bi moralo ob kombinirani vožnji zadoščati za približno 250 kilometrov dosega. Tak avtomobil bo še posebej zanimiv za vlogo drugega domačega vozila, saj v tem primeru doseg ni pretirano velika omejitev. Razlika v dosegu v primerjavi z različico z večjo baterijo je sodeč po podatkih WLTP okrog sto kilometrov.

Pri zmogljivostih ne bo pretiranih razlik

Moč polnjenja z izmeničnim tokom (AC) bo omejena na 11 kilovatov, moč polnjenja z enosmernim tokom (DC) pa na 90 kilovatov. Obe dražji različici ID.polo bosta sicer omogočali nekoliko zmogljivejše hitro polnjenje (do največ 105 kilovatov), a razlike v moči niso pretirane in tudi ne odločilne.

Tako najdražji kot najcenejši ID.polo bosta zmogla končno hitrost 160 kilometrov na uro, pospešek do "stotice" pa pri osnovnem znaša dobrih deset sekund (10,6 sekunde). Moč elektromotorja je namreč 80 kilovatov, pri srednji različici 99 in pri najmočnejši 155 kilovatov.

Pogoj za najvišjo subvencijo bo rumena barva

Kdor bo želel ID.polo zadržati pod mejo 25 tisoč evrov, se bo moral zadovoljiti s serijsko rumeno barvo. Na voljo je sicer tudi bela, ki pa stane 440 evrov. Del serijske opreme so klimatska naprava, zakonsko obvezni varnostno-asistenčni sistemi, žarometi LED in 17-palčna jeklena platišča s pokrovi. Med doplačili so dodatki, na primer vzvratna kamera, radarski tempomat, električno nastavljiva sprednja sedeža, pa tudi aluminijasta platišča (od 17 do 19 palcev), dvoconska klimatska naprava in boljše ozvočenje.

Kdo vse so tekmeci po centimetrih in ceni?

ID.polo je dolg 4,05 metra, širok je 1,81 metra in ima 2,59 metra medosne razdalje. Tako bo dobrih deset centimetrov daljši od BYD dolphin surfa, ki pri najvišjem paketu opreme stane okrog 25 tisočakov, tri centimetre je od ID.polo krajši tudi dongfeng box. Skoraj enaka sta si ID.polo in kia EV2, ki je trenutno najbolj neposreden tekmec, z nekaj dodatne opreme pa ID.polo stopa proti meji 30 tisočakov in na teren večjih električnih vozil, kot sta BYD atto 2 in leapmotor B05. Oba sta že razred večja avtomobila.

Pri Volkswagnu so se nedavno pohvalili, da so za ID.polo že prejeli 25 tisoč naročil. Čeprav je mogoče tudi za osnovni avtomobil z opremo trend doplačati večino posameznih elementov, izstopajo precejšnje razlike v ceni med tremi paketi opreme. Srednji namreč pri enaki bateriji stane že skoraj 35 tisočakov in vstopa na teren letos prodajno vodilne tesle model 3, pri večji bateriji pa torej cena znaša že v osnovi skoraj 39 tisoč evrov.