Gregor Pavšič

Torek, 28. 4. 2026, 7.04

Stellantis - se obeta reorganizacija delitve razvojnih sredstev?

Pravi razvojni denar le še za štiri znamke? Očitno se obeta nova strategija koncerna.

Peugeot hibrid | Foto Gregor Pavšič

Avtomobilski velikan Stellantis naj bi po za zdaj neuradnem poročanju Reutersa pripravljal pomembno preoblikovanje svoje strategije, pri čemer bi se osredotočil na štiri ključne znamke: Jeep, RAM, Peugeot in Fiat.

Omenjene štiri znamk naj bi v prihodnje prejele bistveno večji delež investicijskega proračuna, saj predstavljajo najmočnejše igralce skupine na svojih ključnih trgih. Čeprav načrt še ni uradno potrjen, naj bi šlo za del širše strategije, ki jo pripravlja izvršni direktor Antonio Filosa in bo predstavljena v kratkem.

Štiri vodilne znamke naj bi prevzele razvoj

V središču sprememb je uvedba modela, kjer bi štiri osrednje znamke prevzele razvojno vlogo, ostale pa bi se prilagodile in uporabljale njihove tehnološke rešitve. To pomeni, da bodo ključne platforme, pogonski sklopi in razvoj novih modelov koncentrirani v teh štirih znamkah, medtem ko bodo druge – znotraj skupine jih je kar 14 – delovale z manjšimi proračuni in večjo odvisnostjo od skupnih rešitev.

Takšna reorganizacija predstavlja precejšen odmik od dosedanje prakse, kjer so tudi manjše ali manj dobičkonosne znamke prejemale relativno enakomeren delež sredstev. Po novem naj bi te znamke postale bolj regionalno usmerjene – torej osredotočene na trge, kjer imajo že uveljavljen položaj ali razvojni potencial. To bi lahko pomenilo bolj omejeno globalno prisotnost za nekatere znamke, a hkrati večjo učinkovitost in jasnejšo identiteto.

Kaj bo z znamkami kot so Opel, Citroën, Alfa Romeo in Maserati?

Največ vprašanj se odpira pri prihodnosti znamk, kot so Opel, Citroën, Alfa Romeo in Maserati, za katere še ni jasno, kakšno vlogo bodo igrale v novi strukturi. Možno je, da bodo nekatere od njih izgubile del razvojne samostojnosti ali se osredotočile le na specifične segmente in trge.

Čeprav podjetje uradno še ni potrdilo teh načrtov, naj bi po navedbah Reutersa strategija že imela podporo pomembnih vlagateljev. Končna slika bo znana ob uradni predstavitvi strategije, vendar že zdaj kaže, da Stellantis stopa v fazo bolj centraliziranega, racionaliziranega in finančno usmerjenega upravljanja svoje široke palete avtomobilskih znamk.

Stellantis
