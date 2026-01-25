Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Nedelja,
25. 1. 2026,
13.16

Osveženo pred

38 minut

Nedelja, 25. 1. 2026, 13.16

38 minut

Pozor, na severovzhodu Slovenije nastaja poledica

Zima, sneg, poledica, led, vreme | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

V delih severovzhodne Slovenije, predvsem na Koroškem, je nastala poledica. Komunali Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem ljudi pozivata, naj se na pot odpravijo le v nujnih primerih, saj so nekatere ceste in druge javne površine kljub posipu izjemno spolzke. Zaradi zimskih razmer in poledice so nekatere ceste zaprte.

Kot so v Komunali Slovenj Gradec zapisali na svojih spletnih straneh, bi nadaljnje padavine razmere lahko še poslabšale. Na možnost poslabšanih razmer so opozorili tudi v Javnem komunalnem podjetju Ravne na Koroškem.

Delavci podjetja VOC Celje so po besedah vodje poslovne enote Koroška Tomaža Škafarja ceste začeli preventivno posipavati že ponoči, čez dan pa delo nadaljujejo. "Najbolj kritično je bilo v Črni na Koroškem, delno pa tudi v Ribnici na Pohorju, kjer je bila poledica precej močna," je povedal za STA. Dodatno težavo predstavlja izpiranje soli z vozišč zaradi dežja.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so zaradi zimskih razmer in poledice popolnoma zaprte cesta čez prelaz Vršič ter ceste čez prelaze Ljubelj, Jezerski Vrh in Pavličevo sedlo na avstrijski strani.

