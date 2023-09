Požari in fotovoltatika – obstaja povezava? Znani prvi podatki.

Obstaja povezava med požari na stanovanjskih objektih in fotovoltaičnimi sistemi? Tudi če ti niso vir požara, ga lahko širijo in raziskovalci že svetujejo, kako se takim primerom v prihodnje izogniti. Kadar je fotovoltatika kriva, je okvara električnih komponent predhodno povezana s človeško napako že pri gradnji. Univerzitetna raziskovalna študija kljub preventivnim napotkom predvideva povečanje števila požarov, saj bo skladno z apetiti Evropske unije pojavnost fotovoltatike skokovito narasla.

Evropa želi močno povečati vlaganja v fotovoltaične sisteme, ki istočasno povečujejo delež obnovljivih virov električne energije in manjšajo odvisnost Evrope od ruskih fosilnih goriv. Fotovoltatike oziroma sončne elektrarne so tudi eden ključnih elementov razvoja pametnih električnih omrežij in elektromobilnosti, proti kateri želi Evropa stopati v prihodnjih desetletjih.

Pred dnevi je požar uničil eno izmed večjih kmetij v Sloveniji, ki je imela na strehi tudi veliko sončnih celic. Je fotovoltatika nevarna za varnost objektov in ali se lahko število podobnih požarov celo poveča?

Čeprav ni vir požara, ga lahko fotovoltatika širi

Danec Jens Steemann Kristensen je lani poleti končal raziskavo na Univerzi v Edinburghu, ki je v doktorski disertaciji proučevala varnost fotovoltaičnih sistemov. Ta je pokazala, da se lahko z rastjo fotovoltatike število požarov poveča, da so lahko celice tudi pospeševalec požara in da se je na te izzive treba z varnostnih vidikov ustrezno pripraviti. Danska disertacija obenem poudarja, da je bila za večino požarov na fotovoltatiki kriva človeška napaka.

Študija je tako pokazala v povprečju 29 požarov na gigavat nameščene moči sončnih elektrarn.

Foto: STA ,

Okvara električne komponente lahko povzroči požar, a kriva je človeška napaka pri montaži

"Z omenjeno analizo je bilo ugotovljeno, da je 51 odstotkov požarov, povezanih s fotovoltaičnim sistemom, povzročila okvara ene od električnih komponent. Med temi so bili najpogostejši viri vžiga inverterji, priključki in izolatorji, ki so bili odgovorni za 11, 12 oziroma 13 odstotkov vseh požarov. Vse tri vrste komponent so bile podvržene človeškim napakam, saj nepravilnosti pri vgradnji pogosto povzročijo poškodbo ali okvaro komponente, zaradi česar pozneje pride do požara. To se ujema tudi z nedavno kvantifikacijo tveganj v fotovoltaičnih sistemih, ki jo je objavila Mednarodna agencija za energijo," so dansko študijo povezali pri Zavodu za gradbeništvo Slovenije.

Preostalih 49 odstotkov požarov je povzročila neznana komponenta ali vir vžiga, ki ni bil povezan s fotovoltatiko. Njena vloga ni nujno le kot vir vžiga, saj lahko pomembno spremeni dinamiko požara in olajša širjenje plamena.

Fotovoltatični sistemi so lahko integrirani v stavbo ob gradnji ali pa stavbi dodani kasneje. Ti sistemi segajo od hišnih gospodinjskih naprav z nekaj kilovati (kW) do komercialnih naprav s proizvodnjo zmogljivostjo, ki jo je treba meriti že v megavatih (MW).

Če so fotovoltaični paneli dovolj oddaljeni od strehe, se požar ne bo širil

Fotovoltaični sistemi BAPV so primerni za uporabo na strešnih konstrukcijah, zlasti na komercialnih ravnih strehah skladišč in proizvodnih obratov. Prve raziskave posledic požarov so že znane – te poudarjajo vlogo fotovoltatike pri širitvi požara, torej tudi ko je vir požara drugje, obenem pa so že zdaj predlagali določene učinkovite rešitve.

"Raziskave so pokazale, da se lahko na strešnih membranah, na katerih se širjenje požara brez prisotnosti sončnih panelov ne odvija, v prisotnosti panelov požar širi. Širjenje je običajno omejeno na območje pod fotovoltaičnimi paneli, kar dodatno potrjuje, da paneli dejansko omogočajo in pospešujejo širjenje požara. Laboratorijski poskusi so pokazali tudi, da obstaja kritična višina vrzeli med paneli in gorljivo zgornjo plastjo strehe. To pomeni, da konfiguracija, ko so fotovoltatični paneli nameščeni dovolj daleč od strehe, ne omogoča širjenja požara. Pokazalo se je še, da nagnjeni paneli omogočajo hitrejše širjenje požara pod sabo," nadalje svetuje analiza.

Do leta 2025 v Evropi več kot devet tisoč požarov neposredno ali posredno povezanih s fotovoltatiko?

Prve konkretne rešitve za preprečevanje širjenja požarov so tako znane, vseeno pa raziskovalci napovedujejo povečano število požarov. Če se bo širitev sončnih elektrarn izvajala skladno z evropskimi načrti, bi lahko do leta 2025 – skladno s trenutnim povprečjem 29 požarov na gigavat nameščene moči – v Evropski uniji prišlo do več kot 9.200, do leta 2030 pa že do 17.400 požarov.

Cilji širitve fotovoltatike so zelo ambiciozni

Kakšen je evropski načrt širjenja sončnih elektrarn? Cilj je pospešitev uporabe fotovoltaičnih sistemov v grajenem okolju s podvojitvijo trenutne zmogljivosti do 320 GW do leta 2025 in na okrog 600 GW do leta 2030.

To bo mogoče storiti z omejitvijo trajanja postopka pridobivanja dovoljenj za namestitev fotovoltatike na največ tri mesece in obvezno uporabo sončne energije na stenah novih javnih in poslovnih stavb od leta 2025 naprej. Vse obstoječe javne in poslovne stavbe bodo morale uporabljati sončno energijo od leta 2027 naprej. Oboje velja le za strehe z uporabno površino nad 250 kvadratnih metrov.