Gregor Pavšič

Sreda, 22. 4. 2026, 22.08

46 minut

Zadnji mesec močno povečan izvoz kitajskih priključnih avtomobilov

Povezava je jasna: vse dražja bencin in dizel, Kitajci močno povečali izvoz

Avtor:
BYD | Foto Gregor Pavšič

Ob naraščajočih cenah fosilnih goriv je skokovito narasel izvoz kitajskih avtomobilov v vse regije sveta, pol teh vozil pa je bilo priključnih.

Hongqi HS3 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Medtem ko prodaja novih avtomobilov na Kitajskem letos ne dohaja lanskih rekordnih vrednosti, so proizvajalci domači manko nadomestili z globalnim izvozom. Po podatkih organizacije CPCA so samo marca izvozili 695 tisoč novih avtomobilov (všteti so tudi “kiti” za poznejše sestavljanje), približno polovica teh (349 tisoč) je bilo električnih ali priključnih hibridov. Izvoz vozil “novih energij” (NEV) je v primerjavi z enakim obdobjem lani narastel za 139 odstotkov.

Napetosti v Hormuški ožini, ki so v praktično vseh delih sveta potisnile cene fosilnih goriv (še posebej dizla) strmo navzgor, so pospešile zanimanje za električne avtomobile. To se je zgodilo istočasno s prihodom nekaterih cenovno dostopnejših avtomobilov na trg, in ker se bo v naslednjih mesecih povečalo prav število takih avtomobilov, trend še ni končan. Pri Deloittu so naredili raziskavo, da lahko dodatni dolar na galono poveča prodajo električnih avtomobilov za šest odstotkov.

BYD je marca na čezmorske trge prodal 120 tisoč vozil, kar je bilo 62 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Geely je prodal 81 tisoč vozil (+ 120 %), Leapmotor je prejšnji mesec izven Kitajske prodal 16 tisoč avtomobilov. BYD namerava letos izvoziti 1,5 milijona in ne 1,3 milijona novih avtomobilov, kot so sprva predvidevali.

Spremembe v Evropi počasnejše kot na Kitajskem, a se vseeno dogajajo

Prodaja priključnih vozil v Evropi je v začetku leta 2026 močno poskočila. V prvem četrtletju je prodaja narasla za približno 33 odstotkov na skoraj 500 tisoč vozil, pri čemer je bil še posebej izrazit marec - prejšnji mesec so v Evropi prodali 224 tisoč električnih vozil. To so tako električni avtomobili kot priključni hibridi. Konec februarja so imeli v Evropi že več kot 30-odstotni tržni delež in ta se je očitno medtem še povečal. To je sicer še vedno okrog 20 odstotnih točk manj kot na Kitajskem.

Rast je bila posebej izrazita na največjih trgih, kot so Nemčija, Francija, Italija, Španija in Poljska, kjer je prodaja narasla za več kot 40 odstotkov. Električni avtomobili so marca predstavljali že več kot petino vseh novoregistriranih vozil v Evropi, podobno visok delež pa beležijo tudi v Združenem kraljestvu.

