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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
15. 7. 2026,
0.01

Osveženo pred

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Porsche Porsche macan Prodaja avtomobilov

Sreda, 15. 7. 2026, 0.01

1 ura, 24 minut

Uradno: dokončno konec za bencinski porsche macan

Porschejeva prodaja padla za 16 odstotkov, bencinski macan se dokončno poslavlja

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Porsche macan | Foto Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Porsche je v prvih šestih mesecih letošnjega leta kupcem dobavil 122.306 avtomobilov, kar je 16 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Največji padec beležijo na Kitajskem, največje prodajno tržišče pa ostaja Severna Amerika. Ob tem se dokončno poslavlja bencinski (stari) macan, tako da bodo prodajali le še električnega.

Porsche je v prvem letošnjem polletju po svetu dobavil 122.306 avtomobilov, kar je 16 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Kljub splošnemu padcu ostaja najbolje prodajani model cayenne, ki je našel 38 tisoč kupcev. 
Med redkimi svetlimi točkami je legendarni 911, katerega prodaja se je povečala za 19 odstotkov na 30 tisoč vozil. Nasprotno pa je model macan izgubil 22 odstotkov prodaje. Porsche jih je v prvem polletju prodal 35 tisoč - od tega skoraj 20 tisoč z bencinskim motorjem in dobrih 15 tisoč električnih.

Novi bencinski macan šele okrog leta 2028

Konec julija bodo dokončno zaključili proizvodnjo bencinskega macana. V Evropi so ga zaradi novih varnostnih in kibernetskih predpisov prenehali prodajati že leta 2025, konec julija pa se bo končala tudi svetovna proizvodnja. Ime Macan bo odslej rezervirano izključno za električni model, novega športnega terenca z motorjem z notranjim zgorevanjem ali hibridnim pogonom pa pri Porscheju ne pričakujejo pred letom 2028.

Podatki kažejo, da električni macan za zdaj še ni v celoti nadomestil priljubljene bencinske različice. Porsche priznava, da je prehod na električni pogon počasnejši od pričakovanj, k slabšim prodajnim rezultatom pa so prispevali tudi ukinitev davčnih spodbud za električna in priključnohibridna vozila v ZDA ter zelo uspešno lansko obdobje.

Največji posamezni trg ostaja Severna Amerika, kjer je Porsche dobavil 37.712 avtomobilov. V Evropi je prodaja prav tako upadla, največji padec pa spet beležijo na Kitajskem, kjer so dobave zdrsnile za dodatnih 32 odstotkov.

Porsche Porsche macan Prodaja avtomobilov
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