Po izgubi več kot polovice kupcev na Kitajskem in padcu dobička Porsche spreminja strategijo. Namesto lova na prodajne rekorde bodo v Stuttgartu stavili na ekskluzivnost, višjo dobičkonosnost in športno identiteto. Sporočilo je jasno - cilj ni prodati čim več avtomobilov, temveč ohraniti Porsche kot avtomobil, ki ga ljudje kupijo zato, ker si ga želijo, ne zato, ker ga potrebujejo.

Porsche je ob predstavitvi nove strategije opozoril na zahtevno poslovno okolje in precej znižal pričakovanja glede letošnje dobičkonosnosti. Nemški proizvajalec športnih avtomobilov za letos pričakuje operativno maržo med 5,5 in 7,5 odstotka, kar vključuje od 800 do 900 milijonov evrov enkratnih stroškov ter približno 700 milijonov evrov stroškov zaradi carin. Prihodki skupine naj bi letos znašali med 35 in 36 milijardami evrov.

Leto 2023 je bilo rekordno, nato pa mnoge spremembe

Porsche je med letoma 2019 in 2023 operativni dobiček skoraj podvojil in dosegel rekordnih 7,3 milijarde evrov, nato pa je zaradi težav na Kitajskem, visokih stroškov elektrifikacije (enkratni strošek 3,9 milijarde evrov zaradi spremenjene strategije) in reorganizacije poslovanja v dveh letih zdrsnil na manj kot pol milijarde evrov. Medtem ko si letos Porsche želi donosnost vsaj 5,5 odstotka, je bila pred tremi leti še pri 18 odstotkih. Takrat je Porsche prodal 320 tisoč avtomobilov (lani 279 tisoč) in zaslužil 7,2 milijarde evrov.

V štirih letih je Porsche na Kitajskem izgubil več kot polovico prodaje. Od rekordnih skoraj 96 tisoč vozil leta 2021 so lani padli na manj kot 42 tisoč avtomobilov, kar pomeni približno 56-odstotni padec. Ta trend se še nadaljuje.

Leta 2021 je Kitajska predstavljala približno tretjino vseh Porschejevih dobav, lani pa je njen delež padel na približno 15 odstotkov. Porsche tako iz največjega motorja rasti postaja znamka, ki se mora na Kitajskem znova boriti za svoj položaj med vse močnejšimi domačimi tekmeci.

Michael Leiters ima podporo nadzornega odbora in bo še naprej prvi mož Porscheja. Foto: Porsche

Michael Leiters, predsednik izvršnega odbora, Wolfgang Porsche, predsednik nadzornega odbora in Jochen Breckner, član upravnega odbora za področje financ in IT-ja. Foto: Porsche

“Ne zato, ker ga potrebujejo, temveč zato, ker si ga resnično želijo …”

“Vse se začne pri naši znamki – in pri naših kupcih,” pravi izvršni direktor Michael Leiters. “Zato se bomo v prihodnje še bolj osredotočili na tisto, kar opredeljuje Porsche in ga jasno ločuje od drugih: naš DNK športnih avtomobilov, oblikovno identiteto, zmogljivosti, užitek v vožnji, dediščino in ekskluzivnost.”

Po njegovih besedah Porsche ostaja znamka za ljudi, “ki želijo avtomobil voziti sami, še posebej v svetu, ki postaja vse bolj avtomatiziran”. Pri tem ne gre za maksimiranje prodajnih količin, poudarja Leiters. “Gre za vrednost, zaželenost in dobičkonosnost. Večja prodaja sama po sebi Porscheja ne naredi močnejšega. Močnejši postanemo takrat, ko se kupci zavestno odločijo za Porsche. Ne zato, ker ga potrebujejo, temveč zato, ker si ga resnično želijo. In za tak avtomobil so pripravljeni plačati ustrezno ceno.”

Nekaj manj modelov in kompleknosti ponudbe

Leiters meni, da mora znamka znova okrepiti svojo identiteto in se vrniti k tistemu, kar jo ločuje od konkurence. Pomemben del prenove bo tudi poenostavitev modelne ponudbe. Leiters priznava, da je Porschejev portfelj postal preveč zapleten, zato bodo zmanjšali število različic posameznih modelov in se osredotočili na najbolj pomembne izdelke.

Podjetje bo še naprej razvijalo bencinske motorje, hibride in električne avtomobile. Pri Porscheju hibridov ne vidijo kot začasne rešitve. Nasprotno, hibridni pogon naj bi bil ključnega pomena za prihodnost modela 911, za katerega Leiters izrecno napoveduje, da ne bo nikoli postal povsem električen.

Na drugi strani Porsche veliko pričakuje od električnega cayenna, ki naj bi postal eden ključnih modelov znamke v električni dobi. Leiters verjame, da lahko prav električni cayenne pomaga ustvariti novo generacijo Porschejevih električnih avtomobilov in zgradi njihovo lastno električno dediščino.

Vodstvo podjetja se je dotaknilo tudi širšega položaja nemške avtomobilske industrije. Oznaka “Made in Germany” je po njihovem mnenju pod pritiskom zaradi spremenjenih razmer na svetovnih trgih, vendar Porsche vidi rešitev v razvoju unikatnih in tehnološko naprednih športnih avtomobilov. Cilj je dokazati, da lahko nemška avtomobilska industrija tudi v obdobju elektrifikacije in vse večje globalne konkurence ostane med vodilnimi.