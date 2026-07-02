Če se letos odpravljate v Budimpešto z avtomobilom, bodite pozorni na pomembno novost. Madžarska prestolnica je s 1. julijem ukinila vse parkirne avtomate, zato je parkiranje na ulicah odslej mogoče plačati le še digitalno.

Foto: Metka Prezelj Budimpešta je naredila velik korak pri digitalizaciji parkiranja. Od 1. julija v mestu ni več mogoče kupiti parkirnega listka na parkirnem avtomatu, saj so jih ukinili po vsej madžarski prestolnici. Vozniki lahko parkirnino odslej poravnajo le prek mobilnih aplikacij, SMS-sporočila ali telefonskega klica. Parkirni avtomati bodo sicer fizično odstranjeni postopoma, vendar ne omogočajo več plačevanja parkiranja.

Mestne oblasti so se za ta ukrep odločile predvsem zaradi visokih stroškov vzdrževanja parkirnih avtomatov. V nekaterih mestnih četrtih so letni stroški njihovega delovanja presegali 100 milijonov forintov (okrog 250 tisoč evrov), hkrati pa je več kot 90 odstotkov voznikov parkirnino že plačevalo digitalno. Za tiste, ki nimajo pametnega telefona, ostaja možnost plačila prek SMS-sporočila ali glasovnega klica.

Dražje bo tudi parkiranje: na ulici tudi po dva evra na uro

Novost pa ni edina sprememba za voznike. S 1. julijem so se v Budimpešti zvišale tudi parkirnine. Glede na parkirno območje so višje za od 33 do 50 odstotkov. V najdražjih conah A parkiranje zdaj stane 800 forintov (približno dva evra) na uro, v conah B 600 forintov, v conah C 400 forintov in v conah D 300 forintov na uro.

Sprememba je pomembna predvsem za tuje obiskovalce, tudi slovenske turiste, ki se poleti pogosto odpravijo v Budimpešto. Če boste avtomobil parkirali na ulici, gotovina ali plačilna kartica na parkirnem avtomatu ne prideta več v poštev, zato je priporočljivo že pred prihodom preveriti, kako boste parkiranje plačali prek mobilnega telefona.