Polnjenje brez dotika kabla: Xiaomi je napovedal prihod robotske roke

Xiaomi je predstavil domačo robotsko polnilno roko, ki po parkiranju samodejno priključi polnilni kabel, začne polnjenje in ga po končanem postopku tudi sama odklopi.

Xiaomi nadaljuje širitev svojega avtomobilskega ekosistema in napoveduje novo rešitev za domače polnjenje električnih vozil. Podjetje je predstavilo robotsko polnilno roko, ki naj bi na trg prišla v zadnjem četrtletju leta 2026 in uporabnikom omogočila popolnoma avtomatiziran postopek domačega polnjenja.

Sistem je zasnovan kot povezava med samodejnim parkiranjem in avtonomnim polnjenjem. Po navedbah Xiaomija gre za tehnologijo, ki je že pripravljena za serijsko proizvodnjo.

Glavna prednost nove rešitve je popolna avtomatizacija. Ko voznik parkira avtomobil na predvideno mesto, robotska roka samodejno poišče polnilni priključek, poveže kabel in začne polnjenje. Lastnik lahko vozilo preprosto zapusti, brez kakršnegakoli dodatnega posega.

Po končanem polnjenju sistem samodejno odklopi kabel. To velja tako ob popolnoma napolnjeni bateriji kot tudi ob dosegu vnaprej nastavljene ravni napolnjenosti. Xiaomi je predvidel tudi možnost oddaljenega upravljanja prek mobilnega telefona, kar pomeni, da lahko uporabnik polnjenje sproži na daljavo, če je vozilo parkirano znotraj dosega robotske roke.

Xiaomijeva napoved prihaja v času vse intenzivnejšega razvoja avtomatiziranih polnilnih sistemov na Kitajskem. Avtomobilski proizvajalci in tehnološka podjetja iščejo načine, kako bi polnjenje električnih vozil naredili podobno preprosto kot brezžično polnjenje pametnih naprav. Robotske polnilne roke veljajo za eno od mogočih rešitev, ki bi lahko v prihodnosti postale del naprednih domačih garaž in pametnih parkirišč. Na drugi strani je Porsche za novega cayenna predstavil induktivno polnilno ploščo.