Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
8.07

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Xiaomi električni avtomobili

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 8.07

27 minut

Xiaomi

Polnjenje brez dotika kabla: Xiaomi je napovedal prihod robotske roke

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Xiaomi polnilnica | Foto Xiaomi

Foto: Xiaomi

Xiaomi je predstavil domačo robotsko polnilno roko, ki po parkiranju samodejno priključi polnilni kabel, začne polnjenje in ga po končanem postopku tudi sama odklopi.

Xiaomi nadaljuje širitev svojega avtomobilskega ekosistema in napoveduje novo rešitev za domače polnjenje električnih vozil. Podjetje je predstavilo robotsko polnilno roko, ki naj bi na trg prišla v zadnjem četrtletju leta 2026 in uporabnikom omogočila popolnoma avtomatiziran postopek domačega polnjenja.

Sistem je zasnovan kot povezava med samodejnim parkiranjem in avtonomnim polnjenjem. Po navedbah Xiaomija gre za tehnologijo, ki je že pripravljena za serijsko proizvodnjo.

Glavna prednost nove rešitve je popolna avtomatizacija. Ko voznik parkira avtomobil na predvideno mesto, robotska roka samodejno poišče polnilni priključek, poveže kabel in začne polnjenje. Lastnik lahko vozilo preprosto zapusti, brez kakršnegakoli dodatnega posega.

Po končanem polnjenju sistem samodejno odklopi kabel. To velja tako ob popolnoma napolnjeni bateriji kot tudi ob dosegu vnaprej nastavljene ravni napolnjenosti. Xiaomi je predvidel tudi možnost oddaljenega upravljanja prek mobilnega telefona, kar pomeni, da lahko uporabnik polnjenje sproži na daljavo, če je vozilo parkirano znotraj dosega robotske roke.

Xiaomijeva napoved prihaja v času vse intenzivnejšega razvoja avtomatiziranih polnilnih sistemov na Kitajskem. Avtomobilski proizvajalci in tehnološka podjetja iščejo načine, kako bi polnjenje električnih vozil naredili podobno preprosto kot brezžično polnjenje pametnih naprav. Robotske polnilne roke veljajo za eno od mogočih rešitev, ki bi lahko v prihodnosti postale del naprednih domačih garaž in pametnih parkirišč. Na drugi strani je Porsche za novega cayenna predstavil induktivno polnilno ploščo.

Xiaomi električni avtomobili
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.