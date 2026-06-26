Polestar se bo moral zaradi novih ameriških pravil umakniti s trga novih avtomobilov v ZDA. Švedska znamka v kitajski lasti bo zato prihodnjo rast iskala predvsem v Evropi.

Polestar bo moral z modelnim letom 2027 prenehati prodajati nove avtomobile na ameriškem trgu. Ameriške oblasti so namreč zavrnile dovoljenje za prodajo vozil zaradi novih pravil, ki omejujejo delovanje proizvajalcev pod kitajskim lastništvom oziroma podjetij, katerih avtomobili uporabljajo programsko opremo iz Kitajske.

Čeprav Polestar kot nekdanja znamka Volva izvira iz Švedske, je tako kot Volvo v lasti kitajske skupine Geely. Večino njihovih modelov – polestar 2, polestar 4 in prihajajoči polestar 5 – izdelujejo na Kitajskem. Izjema je športni terenec polestar 3, ki ga izdelujejo v ameriški zvezni državi Južna Karolina.

Za nekatere vendarle izjeme ...

Prepoved temelji na ameriškem pravilu za povezana vozila (Connected Vehicle Rule), s katerim želi Washington preprečiti prodajo avtomobilov proizvajalcev, za katere meni, da bi lahko zaradi kitajskega ali ruskega lastništva predstavljali tveganje za nacionalno varnost. Ameriške oblasti se bojijo, da bi lahko takšna podjetja posredovala podatke o uporabnikih ali omogočila oddaljen dostop do vozil.

Zanimivo je, da je Volvo od ameriških oblasti dobil posebno izjemo in bo lahko svoje avtomobile še naprej prodajal na tamkajšnjem trgu. Podobno izjemo si prizadeva pridobiti tudi Ford za model Lincoln Nautilus, ki ga izdelujejo na Kitajskem. Zakaj je izjemo dobil Volvo, Polestar pa ne, za zdaj ni pojasnjeno.

Usmerili se bodo na Evropo

Polestar je na ameriški trg vstopil leta 2020 in zgradil mrežo približno 30 prodajnih salonov. Čeprav ZDA niso predstavljale enega njegovih največjih trgov, je tam vseeno prodal več tisoč avtomobilov. Podjetje zagotavlja, da bo obstoječim kupcem še naprej nudilo servisno podporo, nekaj časa pa bo lahko prodajalo tudi vozila iz obstoječih zalog.

Izvršni direktor Michael Lohscheller je ob tem napovedal, da bo Polestar prihodnjo rast gradil predvsem na Evropi. Podjetje namerava naslednji model, polestar 7, izdelovati v Evropi, s čimer želi zmanjšati odvisnost od Kitajske in se lažje prilagoditi vse bolj razdeljenemu svetovnemu avtomobilskemu trgu.