Pogled iz zraka: posledice Volkswagnove afere #foto

Volkswagen ta vozila hrani na različnih parkiriščih in opuščenih štadionih v Minnesoti, Detroitu in Kaliforniji. Po besedah predstavnikov Volkswagna je ta rešitev začasna, vsa vozila pa medtem tudi redno vzdržujejo. To bi lahko pozneje omogočilo morebitno prodajo ali pa izvoz iz ZDA.

Odkupi Volkswagna še niso končani

Do konca lanskega decembra so pri Volkswagnu odkupili 335 tisoč od skupno okrog 500 tisoč vozil. Prodali so jih 13 tisoč in uničili okrog 28 tisoč vozil. Tako so imeli pri sebi še 294 tisoč vozil. Odkupe bodo Nemci nadaljevali do konca prihodnjega leta. Do junija prihodnje leto morajo urediti ali odkupiti 85 odstotkov vozil s spornimi dizelskimi motorji, saj jim sicer grozijo višje finančne kazni. Do zdaj so po lastnih besedah že izpolnili 83 odstotkov teh obveznosti.

Skupno bi moral Volkswagen za vse odkupe in tožbe v ZDA plačati okrog 25 milijard dolarjev.

