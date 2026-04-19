Letos bo v tujini nastopalo več slovenskih avtomobilskih športnikov. Na dirkališča v nemškem prvenstvu ADAC GT odhajata Mark Kastelic (GT3) in Kyam Potež (GT4), v prvenstvu F4 CEZ letos vozi Aleksander Bogunović. Na prvi dirki na Red Bull Ringu je postal prvi Slovenec s točkami v prvenstvu formule 4.

Na relijih imamo v boju za sam vrh italijanskega državnega prvenstva spet Boštjana Avblja (škoda fabia RS rally2, sovoznik Damijan Andrejka), pri naših zahodnih sosedih pa se dokazuje tudi Borut Prosenc (ford fiesta rally3, sovoznik Blaž Selan).

Video - atraktivna vožnja slovenske posadke po makadamu v Toskani

Deseti skupno in najhitrejši v razredu

Prosenc letos nadaljuje sodelovanje z italijansko ekipo Millenium Sport Promotion, osredotočil pa se je na pokal TroffeoOpen - ta je namenjen štirikolesno gnanim dirkalnikom (izjema razred Rally2/R5). Slovenca sta na prvem reliju v Toskani vozila izjemno hitro in atraktivno, kar dokazuje tudi zgornji video posnetek dela vožnje. V skupni razvrstitvi relija della Val d'Orcia, ki je štel za italijansko makadamsko državno prvenstvo, sta bila kar deseta, ob tem pa sta zmagala tako v razredu Rally3 kot tudi svojem pokalu. Prosenca in Selana čaka v nadaljevanju sezone še več zanimivih relijev in sicer tako na makadamski kot tudi asfaltni podlagi.

