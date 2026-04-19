Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Borut Prosenc

Pogled iz avtomobila: mojstrska vožnja Slovenca po italijanskem makadamu #video

Borut Prosenc | Borut Prosenc in Blaž Selan (ford fiesta rally3) med prvim relijem sezone v Italiji. | Foto Massimo Bettiol

Borut Prosenc in Blaž Selan (ford fiesta rally3) med prvim relijem sezone v Italiji.

Foto: Massimo Bettiol

Tako mojstrsko je makadam v italijanski Toskani obvladovala slovenska reli posadka Borut Prosenc - Blaž Selan (ford fiesta rally3).

Letos bo v tujini nastopalo več slovenskih avtomobilskih športnikov. Na dirkališča v nemškem prvenstvu ADAC GT odhajata Mark Kastelic (GT3) in Kyam Potež (GT4), v prvenstvu F4 CEZ letos vozi Aleksander Bogunović. Na prvi dirki na Red Bull Ringu je postal prvi Slovenec s točkami v prvenstvu formule 4. 

Na relijih imamo v boju za sam vrh italijanskega državnega prvenstva spet Boštjana Avblja (škoda fabia RS rally2, sovoznik Damijan Andrejka), pri naših zahodnih sosedih pa se dokazuje tudi Borut Prosenc (ford fiesta rally3, sovoznik Blaž Selan).

Video - atraktivna vožnja slovenske posadke po makadamu v Toskani

Foto: No Line

Deseti skupno in najhitrejši v razredu

Prosenc letos nadaljuje sodelovanje z italijansko ekipo Millenium Sport Promotion, osredotočil pa se je na pokal TroffeoOpen - ta je namenjen štirikolesno gnanim dirkalnikom (izjema razred Rally2/R5). Slovenca sta na prvem reliju v Toskani vozila izjemno hitro in atraktivno, kar dokazuje tudi zgornji video posnetek dela vožnje. V skupni razvrstitvi relija della Val d'Orcia, ki je štel za italijansko makadamsko državno prvenstvo, sta bila kar deseta, ob tem pa sta zmagala tako v razredu Rally3 kot tudi svojem pokalu. Prosenca in Selana čaka v nadaljevanju sezone še več zanimivih relijev in sicer tako na makadamski kot tudi asfaltni podlagi. 

Foto: Massimo Bettiol

