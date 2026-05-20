Po Volkswagnu in Renaultu tudi Stellantis: napoved novega mini električnega projekta

Stellantis bo od leta 2028 v Italiji izdeloval cenovno dostopne električne avtomobile za več svojih znamk. Pri razvoju naj bi sodelovali tudi z zunanjimi, najverjetneje kitajskimi partnerji.

Stellantis je napovedal novo družino majhnih električnih avtomobilov za evropski trg. Projekt z imenom E-Car bo od leta 2028 potekal v italijanski tovarni Pomigliano, novi modeli pa naj bi postali odgovor na vse večje povpraševanje po cenovno dostopnih električnih vozilih.

Odgovor na nove avtomobile evropskih tekmecev kot sta skupini Volkswagen in Renault

Stellantis želi okrepiti položaj v razredu manjših in cenovno dostopnih električnih avtomobilov, kjer se v prihodnjih letih obeta vse ostrejša konkurenca. Med tekmeci bo tudi koncern Volkswagen z novo družino majhnih električnih modelov, enako tudi skupina Renault z modeli okrog novega twinga.

Koncern za zdaj še ni razkril konkretnih modelov, je pa potrdil, da bodo od leta 2028 v italijanski tovarni Pomigliano pri Neaplju izdelovali nove električne avtomobile za več znamk znotraj skupine. Projekt trenutno nosi interno ime E-Car.

Stellantis tehničnih podrobnosti še ni razkril, poudarjajo pa uporabo novih baterijsko-električnih tehnologij, ki jih razvijajo skupaj z izbranimi partnerji. Cilj je predvsem znižanje stroškov in hitrejši prihod novih modelov na trg.

V skladu z novimi evropskimi direktivami?

Napoved projekta časovno sovpada z načrti Evropske unije za spodbujanje proizvodnje majhnih in cenovno dostopnih električnih avtomobilov v Evropi. Evropska komisija namreč pripravlja predloge, po katerih bi morali biti subvencionirani električne avtomobile sestavljene v EU, najmanj 70 odstotkov komponent pa bi moralo prihajati iz Evrope.

Zato Stellantis posebej poudarja, da bodo novi avtomobili “izdelani v Evropi za Evropejce!. Obenem formulacije v napovedi nakazujejo, da bi lahko pri razvoju sodelovali tudi partnerji zunaj Evrope, najverjetneje iz Kitajske.

To ne bi bilo presenečenje. Stellantis je pred kratkim poglobil sodelovanje s kitajskim Dongfengom, že uradno pa so potrdili tudi uporabo tehnologije znamke Leapmotor pri prihodnjih električnih modelih znamke Opel. Po neuradnih informacijah naj bi podobno tehnologijo lahko uporabili tudi pri znamkah Fiat in Peugeot.

Tovarna Pomigliano danes električnih avtomobilov še ne izdeluje

Več podrobnosti o novi strategiji naj bi izvršni direktor Antonio Filosa razkril konec maja na dnevu za vlagatelje. Po poročanju virov znotraj podjetja naj bi Stellantis v prihodnje največ poudarka namenil štirim ključnim znamkam: Jeepu in Ramu v Severni Ameriki ter Fiatu in Peugeotu v Evropi.

V tovarni Pomigliano danes izdelujejo fiat pando oziroma pandino ter alfo romeo tonale, električnih avtomobilov pa tam še ne proizvajajo. Stellantis poudarja dolgo tradicijo tovarne pri izdelavi cenovno dostopnih avtomobilov za množice, zato projekt E-Car opisujejo kot enega ključnih prihodnjih korakov skupine v Evropi.