Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Gregor Pavšič

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Električni tovornjak tesla semi Tesla

Tesla semi - nič več prototip, serijska proizvodnja se začenja

Po devetih letih čakanja in razvoja: Tesla je na serijski liniji izdelala prvi tovornjak

Tesla semi tovornjak | Prototip Teslinega tovornjaka na predlanski razstavi v Hanovru. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Devet let po začetni predstavitvi je Tesla z namenske linije za velikoserijsko proizvodnjo v ZDA pripeljala svoj prvi električni tovornak.

Tesla je naredila pomemben korak v razvoju svojega električnega tovornjaka. Prvi primerek je zapeljal z nove proizvodne linije za visokoserijsko proizvodnjo v tovarni Gigafactory Nevada. To pomeni prehod iz dolgotrajne razvojne in pilotne faze v dejansko industrijsko proizvodnjo in sicer po skoraj desetletju zamud in prilagoditev od prvotne predstavitve leta 2017.

Devet let po predstavitvi začetek serijske proizvodnje

Razvoj modela je bil izjemno dolgotrajen in kompleksen. Po več prestavitvah začetka proizvodnje je Tesla prve omejene količine tovornjakov dobavila šele konec leta 2022, nato pa dodatna tri leta izboljševala zasnovo, znižala maso vozila in vzpostavila namensko proizvodnjo.

Končna serijska različica je na voljo v dveh izvedbah: z dosegom približno do 520 oziroma do 800 kilometrov. Tesla je napovedala tudi že cene - tovornjak z manjšo baterijo bo stal okrog 260 tisoč dolarjev (222 tisoč evrov), z večjo pa 290 tisoč dolarjev (247 tisoč evrov)

Ključna sprememba je prehod na množično proizvodnjo. Nova tovarna ima načrtovano kapaciteto do 50.000 vozil letno, čeprav bo proizvodnja sprva naraščala postopoma. Pomembna prednost Tesle je tudi visoka stopnja vertikalne integracije, saj baterijske celice 4680 izdelujejo v isti lokaciji, kar zmanjšuje odvisnost od dobavnih verig – prav te so v preteklosti zavirale projekt.

Teslin tovornjak v ZDA sodi v razred 8, kar pomeni dolžino vozila od 6,5 do sedem metrov. Skupaj s prikolico je tovornjak dolg približno od 21 do 23 metrov.

Po ključnih transportnih koridorjih v ZDA bodo postavili megavatne polnilnike 

Tehnološko tovornjak prinaša zmogljiv paket: tri elektromotorje, 800-kilovatov moči (več kot 1.000 “konjev”) in izjemno hitro polnjenje z močjo do 1,2 megavata. V pol ure lahko tovornjak obnovi okrog 60 odstotkov dosega, kar sovpada z obveznimi postanki za voznike tovornjakov. 

Tesla hkrati že razvija infrastrukturo za takšna vozila, vključno z mrežo Megacharger postaj po ZDA, kar je ključno za komercialno uporabo v logistiki. Prvo megavatno polnilnico so odprli v Ontariu (Kalifornija), v 15 zveznih državah jih skupaj načrtujejo 66. 

Na trgu se Tesla sooča z omejeno, a rastočo konkurenco proizvajalcev, kot sta Volvo in Daimler, vendar trenutno izstopa z ugodnim razmerjem med ceno in dosegom. Zanimanje kupcev je visoko, kar potrjujejo tudi prijave za subvencije v Kaliforniji. Ob tem se razvijajo tudi novi poslovni modeli, kot je najem tovornjakov z vključeno infrastrukturo, kar bi lahko dodatno pospešilo sprejem električnih tovornjakov v transportni industriji.

VEČ NOVIC
